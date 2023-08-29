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Наставник "Барыса" подвел итоги предсезонной подготовки

Хоккей Мнение Тренера Фото: hcbarys.kz
Три дня осталось до старта очередного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В преддверии нового сезона казахстанцы ждут хороших показателей от команды "Барыс" и его тренера Андрея Скабелки, сообщает Zakon.kz.

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После провального прошлого сезона, столичный коллектив расстался с рядом игроков, и входит в новый чемпионат со свежими легионерами. Предсезонная подготовка "Барыса" прошла в тестовом режиме, с проверкой молодых казахстанских хоккеистов и некоторыми приезжими игроками из-за океана. Астанинский клуб перед стартом в чемпионате КХЛ показал себя на двух турнирах, в Омске и Казани. 

"Барыс" на турнире "Танеко Кап" в Казани проиграл все четыре матча. Однако, рулевой клуба Андрей Скабелка, сохраняет уверенность и оптимизм, и верит на новую легионерскую бригаду. 

"Летом мы усилили те позиции, которые нуждались в этом. Не скажу, что выбор легионеров был большим, но он был больше, чем перед прошлым сезоном. Иностранных хоккеистов стало на рынке больше, они рассматривали наши предложения. В это межсезонье их было значительно больше, но взять удалось не всех, кого хотели. После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась, нам в этом плане конкурировать сложно. Еще важно, что мы входим в сезон с опытным и сильным вратарем. Рядом с Эдвардом Паскуале наши ребята будут набираться опыта и становиться сильнее".Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

Новички набирали форму через игры, иностранцев выпускали в основе, иногда в ущерб результату. На Кубке Блинова, "Барыс" уже смотрелся посолиднее, выиграл все три встречи и досрочно стал победителем турнира.


На данный момент у команды Скабелки действительно большой запас индивидуального мастерства. Барбер и Лабейт только адаптируются в новой лиге, но, уже внесли вклад в победы над "Авангардом" и "Локомотивом".

Казахстанский клуб стартует в новом чемпионате КХЛ домашним матчем против уфимского "Салавата Юлаева". Этот поединок пройдет 2 сентября на "Барыс Арене", начало в 17:00.  

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