Турнир в Дохе обернулся для Рыбакиной настоящей драмой: она проиграла 13-й ракетке мира

Третья ракетка мира, представительница Казахстана, Елена Рыбакина 12 февраля завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), не сумев пробиться в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале она уступила канадке Виктории Мбоко, занимающей 13-е место в мировом рейтинге, – 5:7, 6:4, 4:6.

Матч получился упорным и растянулся на три сета. Рыбакина сумела сравнять счет по партиям после проигранного первого сета, однако в решающей партии Мбоко оказалась стабильнее в ключевые моменты и довела встречу до победы. За выход в финал канадская теннисистка сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

Не обошлось без громкой сенсации и в другом четвертьфинале. Вторая ракетка мира Ига Швёнтек неожиданно уступила гречанке Марии Саккари, занимающей 52-ю строчку рейтинга, – 6:2, 4:6, 5:7.

Поединок продолжался 2 часа 30 минут. Саккари не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Швёнтек отметилась пятью подачами навылет, одной двойной ошибкой и также использовала 5 из 11 возможностей на приеме, однако этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

Таким образом, турнир в Дохе продолжится без двух фавориток. Саккари в полуфинале встретится с победительницей матча между Анной Калинской и Каролиной Муховой.

12 февраля лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал престижного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

