Казахстан завоевал долгожданное "золото": Михаил Шайдоров поблагодарил страну за поддержку

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане. Эта победа стала долгожданной для отечественного фигурного катания и одной из самых обсуждаемых спортивных новостей последних дней, сообщает Zakon.kz.

После завершения соревнований спортсмен обратился к болельщикам и всем, кто поддерживал его на протяжении сезона.

"Құрметті достар, всем пламенный привет из Милана! Спасибо всем казахстанцам, которые болели за меня на этих Олимпийских играх! Отдельно хочу сказать спасибо главе государства за такую огромную поддержку. Спасибо президенту федерации Бауржану Ералы за вклад в развитие фигурного катания за последний год. Хочу искренне поблагодарить всех специалистов, тренеров, всех, кто был рядом в течение этого тяжелого сезона", – отметил Шайдоров.

По словам спортсмена, он чувствует огромную поддержку со стороны болельщиков.

Фото: Сали Сабиров

"Отдельное спасибо всем казахстанцам, которые были на трибунах, у экранов, писали посты в соцсетях. Это невероятно для меня. Не описать словами, что я чувствую за последние два дня – я практически не спал. Я просто посылаю вам огромную энергию и говорю спасибо", – добавил он.

"Это не везение, а заслуженная победа"

После финального проката в Сети появились мнения, что результат мог быть связан с ошибками соперников. Однако тренер спортсмена, олимпийский чемпион Алексей Урманов, отверг подобные оценки.

Фото: Сали Сабиров

"Во-первых, везет только по-настоящему сильным. Во-вторых, мы не отвечаем за то, как выступают другие. Михаил Шайдоров абсолютно в честной борьбе выиграл не на 100 и не на 200, а на миллион процентов", – подчеркнул он.

Урманов рассказал, что сезон действительно начинался непросто и команде пришлось отказаться от новой короткой программы, вернувшись к прошлогодней "Дюне".

Тренер пояснил, что после турнира Skate America было принято решение вернуть прежнюю программу, так как новую пока не удавалось исполнять на нужном уровне. Он добавил, что такая практика является нормальной для фигуристов.

Фото: Сали Сабиров

Отдельно Урманов подчеркнул уровень поддержки, оказанной спортсмену во время подготовки к Олимпиаде.

"У нас вообще все было хорошо. Даже не хорошо, а прекрасно все. Мы ни в чем не нуждались, все наши запросы выполнялись не то чтобы на 100, а на 200 процентов. Мы благодарны и государству казахскому, и вообще всем. У нас были все специалисты и все остальное", – заявил тренер.

Победу Шайдорова уже называют исторической: золотая медаль стала значимым достижением для казахстанского фигурного катания и дала новый импульс развитию этого вида спорта в стране.