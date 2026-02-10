Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026

Фото: Instagram/olympickz

Знаменитый казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял пятое место в короткой программе на Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия), сообщает Zakon.kz.

Судьи поставили Шайдорову 92,94 балла. Этот результат вывел спортсмена на пятое место . Победил в соревнованиях двукратный чемпион мира из США Илья Малинин (108,16 балла), вторым стал Юма Кагияма из Японии, набрав 103,07 балла. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Olympic Team (@olympickz) В тройку с оценкой 102,55 балла вошел француз Адам Сяо Хим Фа. Произвольная программа у мужчин пройдет 13 февраля. Ранее российский фигурист Плющенко опубликовал видео, которое растрогало фанатов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: