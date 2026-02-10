#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026

Казахстанский фигурист, прыжок, лед, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 03:34 Фото: Instagram/olympickz
Знаменитый казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял пятое место в короткой программе на Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия), сообщает Zakon.kz.

Судьи поставили Шайдорову 92,94 балла. Этот результат вывел спортсмена на пятое место.

Победил в соревнованиях двукратный чемпион мира из США Илья Малинин (108,16 балла), вторым стал Юма Кагияма из Японии, набрав 103,07 балла.

В тройку с оценкой 102,55 балла вошел француз Адам Сяо Хим Фа.

Произвольная программа у мужчин пройдет 13 февраля.

Ранее российский фигурист Плющенко опубликовал видео, которое растрогало фанатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
04:28, 22 марта 2024
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена
01:23, 03 октября 2025
Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена
Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026
04:02, 28 июня 2025
Михаил Шайдоров получил грант на подготовку к Олимпиаде-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выступили казахстанские спортсмены в четвёртый день Олимпиады-2026
04:51, 11 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены в четвёртый день Олимпиады-2026
Появилось видео короткой программы Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
04:24, 11 февраля 2026
Появилось видео короткой программы Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Опубликован медальный зачёт по итогам четвёртого дня Олимпиады-2026
03:49, 11 февраля 2026
Опубликован медальный зачёт по итогам четвёртого дня Олимпиады-2026
Ислам Чесноков дебютировал за "Хартс" в чемпионате Шотландии
03:20, 11 февраля 2026
Ислам Чесноков дебютировал за "Хартс" в чемпионате Шотландии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: