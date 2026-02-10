Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026
Знаменитый казахстанский фигурист Михаил Шайдоров взял пятое место в короткой программе на Олимпийских играх-2026 в Милане (Италия), сообщает Zakon.kz.
Судьи поставили Шайдорову 92,94 балла. Этот результат вывел спортсмена на пятое место.
Победил в соревнованиях двукратный чемпион мира из США Илья Малинин (108,16 балла), вторым стал Юма Кагияма из Японии, набрав 103,07 балла.
В тройку с оценкой 102,55 балла вошел француз Адам Сяо Хим Фа.
Произвольная программа у мужчин пройдет 13 февраля.
