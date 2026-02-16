#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Спорт

Бибисара Асаубаева обыграла экс-чемпионку мира в новом виде шахмат

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 02:30 Фото: Instagram/bibisarachess
В Германим прошел чемпионат мира по фристайл-шахматам (шахматам Фишера), сообщает Zakon.kz.

Варианты модификации начальной позиции в шахматах в разное время предлагали разные выдающиеся игроки. Фигуры в шахматах Фишера ходят так же, как и в классических (за исключением особенностей проведения рокировки).

Отличие – в их расположении: пешки, как при стандарте, занимают второй ряд, а фигуры располагаются по первому ряду случайным образом.

Единственные требования слоны должны стоять на полях разного цвета, а король находиться между двумя ладьями. С учетом этих ограничений, существует 960 возможных стартовых позиций. Это число дало другое популярное название игре – шахматы-960.

Как пишет sportarena.kz, основной турнир состоялся среди мужчин, а среди женщин прошел выставочный матч.

В нем казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева встретилась с экс-чемпионкой мира Александрой Костенюк. Матч из четырех партий завершился победой Асаубаевой со счетом 2,5:1,5.

Ранее Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию на мужском супертурнире.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе
02:59, 17 февраля 2026
Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе
Бибисара Асаубаева прославила Казахстан новым достижением
02:59, 25 июня 2025
Бибисара Асаубаева прославила Казахстан новым достижением
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ
10:04, 18 апреля 2023
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
03:18, 17 февраля 2026
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
02:51, 17 февраля 2026
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
02:20, 17 февраля 2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
01:48, 17 февраля 2026
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: