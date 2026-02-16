Бибисара Асаубаева обыграла экс-чемпионку мира в новом виде шахмат

В Германим прошел чемпионат мира по фристайл-шахматам (шахматам Фишера), сообщает Zakon.kz.

Варианты модификации начальной позиции в шахматах в разное время предлагали разные выдающиеся игроки. Фигуры в шахматах Фишера ходят так же, как и в классических (за исключением особенностей проведения рокировки).

Отличие – в их расположении: пешки, как при стандарте, занимают второй ряд, а фигуры располагаются по первому ряду случайным образом.

Единственные требования – слоны должны стоять на полях разного цвета, а король находиться между двумя ладьями . С учетом этих ограничений, существует 960 возможных стартовых позиций. Это число дало другое популярное название игре – шахматы-960.

Как пишет sportarena.kz, основной турнир состоялся среди мужчин, а среди женщин прошел выставочный матч.

В нем казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева встретилась с экс-чемпионкой мира Александрой Костенюк. Матч из четырех партий завершился победой Асаубаевой со счетом 2,5:1,5.

Ранее Бибисара Асаубаева сотворила сенсацию на мужском супертурнире.