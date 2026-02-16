Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе

17 февраля в мире пройдет первое в 2026 году солнечное затмение. Это завораживающее астрономическое явление будет кольцевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, небесное событие начнется в 14:56 и продлится до 19:27 по казахстанскому времени, а его кульминация – максимальная фаза – ожидается в 17:12.

Наблюдать это явление можно будет из Антарктиды, а также некоторых стран Южной Америки и Африки.

Кольцеобразное затмение представляет собой особый момент, когда Луна проходит между нашей планетой и Солнцем. Правда, из-за специфики орбиты спутник не перекрывает светило полностью. В результате вокруг темного силуэта Луны образуется яркий сияющий ободок – знаменитое огненное кольцо.

Следующим важным событием в астрономическом календаре станет полное лунное затмение, которое прогнозируется на 3 марта.

Ранее мы писали, что комету века могут увидеть земляне в апреле 2026-го.