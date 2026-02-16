#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Наука и технологии

Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе

Затмение, космос, свет, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 02:59 Фото: pixabay
17 февраля в мире пройдет первое в 2026 году солнечное затмение. Это завораживающее астрономическое явление будет кольцевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, небесное событие начнется в 14:56 и продлится до 19:27 по казахстанскому времени, а его кульминация – максимальная фаза – ожидается в 17:12.

Наблюдать это явление можно будет из Антарктиды, а также некоторых стран Южной Америки и Африки.

Кольцеобразное затмение представляет собой особый момент, когда Луна проходит между нашей планетой и Солнцем. Правда, из-за специфики орбиты спутник не перекрывает светило полностью. В результате вокруг темного силуэта Луны образуется яркий сияющий ободок – знаменитое огненное кольцо.

Следующим важным событием в астрономическом календаре станет полное лунное затмение, которое прогнозируется на 3 марта.

Ранее мы писали, что комету века могут увидеть земляне в апреле 2026-го.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Почему кольцевое солнечное затмение в феврале 2026-го увидят лишь несколько человек
09:23, 10 февраля 2026
Почему кольцевое солнечное затмение в феврале 2026-го увидят лишь несколько человек
Названа дата редкого солнечного затмения
11:03, 07 февраля 2026
Названа дата редкого солнечного затмения
Землю ждет "огненное кольцо"
11:03, 20 января 2026
Землю ждет "огненное кольцо"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
03:18, 17 февраля 2026
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
02:51, 17 февраля 2026
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
02:20, 17 февраля 2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
01:48, 17 февраля 2026
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: