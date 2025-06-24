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Спорт

Бибисара Асаубаева прославила Казахстан новым достижением

Бибисара Асаубаева лидирует на престижном турнире по шахматам, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 02:59 Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева рассказала в соцсетях, что ее пригласили принять участие в закрытом элитном турнире по фристайл-шахматам, где выступят сильнейшие шахматисты планеты, сообщает Zakon.kz.

Приглашение на столь статусное соревнование осуществилось благодаря ее сенсационному выступлению на международном супертурнире Sharjah Masters 2025, проходившем в мае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Там Бибисара выполнила свою третью, финальную гроссмейстерскую норму и впервые в карьере преодолела важный рубеж рейтинга – 2 500 пунктов. Это необходимое условие для присвоения титула гроссмейстера.

В числе участников новых соревнований – Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Хикару Накамура и другие легенды современной шахматной сцены.

"Мне всего 21 год, и я получила шанс сыграть в турнире, в который попасть мечтают даже мужчины-гроссмейстеры. До сих пор не могу поверить в это приглашение – ощущение, будто это сон!", – поделилась Асаубаева.

Так, Асаубаева входит в историю как одна из немногих женщин, сумевших добиться подобных достижений наравне с мужчинами.

Ранее стало известно, что Казахстан впервые выиграл молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу.

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Аксинья Титова
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