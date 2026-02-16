#Референдум-2026
Спорт

Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 17 февраля на Олимпиаде-2026

Казахстанская фигуристка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 04:59 Фото: olympic.kz
Соревнования XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) на этапе кульминации и 17 февраля станет одним из самых насыщенных дней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в этот день ожидается семь комплектов медалей и главное соперничество в фигурном катании.

Спортсмены будут сражаться за первенство в биатлоне, бобслее, фристайле и на коньках. Также организаторы подготовили короткую программу одиночниц, где выступит Софья Самоделкина.

Расписание Олимпиады-2026 на 17 февраля:

Лыжное двоеборье, большой трамплин

  • Кто: Чингиз Ракпаров
  • Во сколько: 14:00

Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)

  • Кто: Аяна Жолдас
  • Во сколько: 14:45

Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)

  • Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
  • Во сколько: 17:30

Лыжное двоеборье, лыжная гонка

  • Кто: Чингиз Ракпаров
  • Во сколько: 17:45

Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)

  • Кто: Казахстана
  • Во сколько: 18:52

Фигурное катание, короткая программа (женщины)

  • Кто: Софья Самоделкина
  • Во сколько: 22:45

Ранее мы писали о том, что два казахстанских шорт-трекиста пробились в четвертьфинал Олимпиады-2026.

Читайте также
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026
08:54, 15 февраля 2026
Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 15 февраля на Олимпиаде-2026
Как выступили казахстанцы в четвертый день Олимпиады-2026
07:17, 11 февраля 2026
Как выступили казахстанцы в четвертый день Олимпиады-2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
07:58, 07 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Казахстан сохранил позицию в общем зачёте ОИ-2026 по итогам 16 февраля
04:50, 17 февраля 2026
Казахстан сохранил позицию в общем зачёте ОИ-2026 по итогам 16 февраля
Как выступили казахстанские спортсмены 16 февраля на Олимпиаде-2026
04:21, 17 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены 16 февраля на Олимпиаде-2026
"Женис" проиграл дублю чешской команды в товарищеском матче
03:47, 17 февраля 2026
"Женис" проиграл дублю чешской команды в товарищеском матче
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
03:18, 17 февраля 2026
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
