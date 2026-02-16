Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 17 февраля на Олимпиаде-2026
Соревнования XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) на этапе кульминации и 17 февраля станет одним из самых насыщенных дней, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в этот день ожидается семь комплектов медалей и главное соперничество в фигурном катании.
Спортсмены будут сражаться за первенство в биатлоне, бобслее, фристайле и на коньках. Также организаторы подготовили короткую программу одиночниц, где выступит Софья Самоделкина.
Расписание Олимпиады-2026 на 17 февраля:
Лыжное двоеборье, большой трамплин
- Кто: Чингиз Ракпаров
- Во сколько: 14:00
Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)
- Кто: Аяна Жолдас
- Во сколько: 14:45
Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)
- Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов
- Во сколько: 17:30
Лыжное двоеборье, лыжная гонка
- Кто: Чингиз Ракпаров
- Во сколько: 17:45
Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)
- Кто: Казахстана
- Во сколько: 18:52
Фигурное катание, короткая программа (женщины)
- Кто: Софья Самоделкина
- Во сколько: 22:45
Ранее мы писали о том, что два казахстанских шорт-трекиста пробились в четвертьфинал Олимпиады-2026.
