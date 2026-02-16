Выяснилось, кто из казахстанцев выступит 17 февраля на Олимпиаде-2026

Соревнования XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) на этапе кульминации и 17 февраля станет одним из самых насыщенных дней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в этот день ожидается семь комплектов медалей и главное соперничество в фигурном катании.

Спортсмены будут сражаться за первенство в биатлоне, бобслее, фристайле и на коньках. Также организаторы подготовили короткую программу одиночниц, где выступит Софья Самоделкина.

Расписание Олимпиады-2026 на 17 февраля :



Лыжное двоеборье, большой трамплин

Кто: Чингиз Ракпаров

Чингиз Ракпаров Во сколько: 14:00

Фристайл-акробатика, квалификация (женщины)

Кто: Аяна Жолдас

Аяна Жолдас Во сколько: 14:45

Фристайл-акробатика, квалификация (мужчины)

Кто: Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов

Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов Во сколько: 17:30

Лыжное двоеборье, лыжная гонка

Кто: Чингиз Ракпаров

Чингиз Ракпаров Во сколько: 17:45

Конькобежный спорт, командная гонка преследования (женщины, полуфиналы, финалы)

Кто: Казахстана

Казахстана Во сколько: 18:52

Фигурное катание, короткая программа (женщины)

Кто: Софья Самоделкина

Софья Самоделкина Во сколько: 22:45

Ранее мы писали о том, что два казахстанских шорт-трекиста пробились в четвертьфинал Олимпиады-2026.