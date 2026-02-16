#Референдум-2026
Спорт

Два казахстанских шорт-трекиста пробились в четвертьфинал Олимпиады-2026

Олимпиада-2026 Четвертьфинал Путевка, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 16:21 Фото: telegram/DRSQazaqstan
16 февраля в итальянском Милане в рамках XXV зимних Олимпийских игр-2026 прошли отборочные соревнования по шорт-треку среди мужчин на 500 м, сообщает Zakon.kz.

В этой программе от Казахстана выступили два участника:

  • Абзал Ажгалиев – чемпион этапа Кубка мира и победитель Азиатских игр,
  • Денис Никиша – двукратный серебряный призер мирового первенства, чемпион Азиатских игр.

Абзал занял 1-е место в своей группе и автоматически прошел в четвертьфинал. А Денис квалифицировался в 1/4 финала среди спортсменов, которые показали лучшие результаты среди третьих мест.

Фото: telegram/DRSQazaqstan

Финальные забеги на этой спринтерской дистанции пройдут в ночь на 19 февраля.

Стоит подчеркнуть, что для Абзала Ажгалиева и Дениса Никиши это уже четвертая Олимпиада в их карьере.

На прошлой неделе знаменосец сборной Казахстана неудачно начал свои выступления на итальянских ледовых дорожках.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
