Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой

Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан Фото: primeminister.kz
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев 28 августа высказался о снятии казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой с Олимпийских игр в Париже-2024, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Как пишет sportarena.kz, министр на расширенной коллегии ведомства обратился к генеральному секретарю Федерации тенниса РК Диасу Доскараеву. 

"Есть понятие патриотизма в нашей стране, о нем мы не должны забывать. Здесь, не смотря ни на что,  надо было включаться вам всем: врачам, физиологам, нутрициологам. Как-то обеспечить явку. Вы забыли, что в Ханчжоу пропустили Азиатские игры, сказали мы будем готовиться к Олимпийским играм. Диас Бауыржанович, тот же самый разговор был, вы помните? В Ханчжоу провалили, худший результат у нас был там. Вы сказали, что будете готовиться к Олимпиаде, ну хорошо, тоже правильно. Старт четырехлетия – важно. В итоге все провалились. Ребята ничего не показали", – заявил Ермек Маржикпаев.

Елена Рыбакина не смогла принять участие в Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья. Врачи запретили ей выходить на корт из-за острого бронхита. Позже стало известно, что и другая теннисистка Юлия Путинцева снялась с соревнований из-за травмы

Читайте также

Видеообзор первой игры Елены Рыбакиной на US Open-2024

Сильнейший теннисист Дании не попал в состав сборной для участия в Кубке Дэвиса против команды Казахстана

Диана Абдуллаева
Париж-2024 Маржикпаев Ермек Путинцева Юлия Рыбакина Елена 2024 год Олимпийские игры Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев прокомментировал провал мужской сборной по боксу на Олимпиаде
Ермек Маржикпаев прокомментировал провал мужской сборной по боксу на Олимпиаде
УЕФА
Роналду получит награду от УЕФА 29 августа
Футбол Книга Рекордов Гиннесса
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Теннис
В напряженной борьбе Юлия Путинцева пробилась во второй круг US Open
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: