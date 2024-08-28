Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев 28 августа высказался о снятии казахстанских теннисисток Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой с Олимпийских игр в Париже-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, министр на расширенной коллегии ведомства обратился к генеральному секретарю Федерации тенниса РК Диасу Доскараеву.

"Есть понятие патриотизма в нашей стране, о нем мы не должны забывать. Здесь, не смотря ни на что, надо было включаться вам всем: врачам, физиологам, нутрициологам. Как-то обеспечить явку. Вы забыли, что в Ханчжоу пропустили Азиатские игры, сказали мы будем готовиться к Олимпийским играм. Диас Бауыржанович, тот же самый разговор был, вы помните? В Ханчжоу провалили, худший результат у нас был там. Вы сказали, что будете готовиться к Олимпиаде, ну хорошо, тоже правильно. Старт четырехлетия – важно. В итоге все провалились. Ребята ничего не показали", – заявил Ермек Маржикпаев.

Елена Рыбакина не смогла принять участие в Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья. Врачи запретили ей выходить на корт из-за острого бронхита. Позже стало известно, что и другая теннисистка Юлия Путинцева снялась с соревнований из-за травмы.