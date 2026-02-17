Звезда "Реала" назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2026 по футболу

До начала мирового первенства по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике, осталось чуть больше трех месяцев. Свое мнение о кандидатах на будущее чемпионство высказал лидер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, сообщает Zakon.kz.

На взгляд одного из ключевых игроков бразильской дружины, фанаты самой титулованной сборной мира с особым чувством относятся к мундиалю.

Сам же футболист в список фаворитов ЧМ-2026 внес четырех кандидатов.

"Есть несколько очень хороших команд, больше всего мне нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие составы, они играют вместе долгое время, они мало изменились с последнего мундиаля, и это имеет большое значение. Испания всегда очень хороша, у них есть как молодые, так и опытные игроки, у них высокий класс. Они выиграли Евро-2024, и, думаю, так будет и на чемпионате мира. Бразилию тоже не сбрасываю со счетов, наш народ с замиранием следит за турниром, никто не работает и не учится". Винисиус Жуниор

"Вини" также отмечает ценные указания и советы Карло Анчелотти, главного тренера сборной Бразилии по футболу.

"Мы играем лучше с его приходом, стали счастливее и спокойнее. Он привносит необходимое нам спокойствие, и страна всегда очень заинтересована, ведь прошло так много времени с тех пор, как мы без титула. Надеюсь, что в этом году победа будет с нами. Каждый раз, когда он мне звонит, он говорит, что мы выиграем чемпионат мира". Винисиус Жуниор

Через месяц "пентакампионы" проведут товарищеские матчи против Франции и Хорватии.



По итогам недавней жеребьевки ЧМ-2026 бразильцы попали в группу C, где сыграют с Марокко, Гаити и Шотландией.