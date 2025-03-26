Какие сборные уже заработали путевки на ЧМ-2026 по футболу

На 26 марта определены 7 из 48 участников мирового первенства по футболу 2026 года, которое пройдет на территории трех государств – США, Канады и Мексики, сообщает Zakon.kz.

Первые три путевки предстоящего мундиаля изначально достались командам США, Канады и Мексики как организаторам соревнований.

Остальные направления по регламенту ФИФА должны быть распределены через отборочные игры. И в этих состязаниях первыми успеха добились футболисты Японии, которые досрочно дошли до цели 20 марта.

Далее сборная Новой Зеландии стала пятым участником предстоящего чемпионата мира по футболу, разгромив в финале отборочного раунда Новую Каледонию – 3:0.

Шестой командой, которая сейчас бронирует билеты на ЧМ-2026, стала иранская дружина, сыгравшая 25 марта вничью с Узбекистаном (2:2) и плюс гарантировала себе поездку на будущий турнир.

А в ночь на 26 марта подтвердила свой статус лучшей сборной планеты действующий чемпион Аргентина.

"Альбиселесте" завоевали седьмую путевку на ЧМ-2026, разгромив дома бразильцев – 4:1.

Всего в мундиале через год примут участие 48 команд.