Какие сборные уже заработали путевки на ЧМ-2026 по футболу
Первые три путевки предстоящего мундиаля изначально достались командам США, Канады и Мексики как организаторам соревнований.
Остальные направления по регламенту ФИФА должны быть распределены через отборочные игры. И в этих состязаниях первыми успеха добились футболисты Японии, которые досрочно дошли до цели 20 марта.
Далее сборная Новой Зеландии стала пятым участником предстоящего чемпионата мира по футболу, разгромив в финале отборочного раунда Новую Каледонию – 3:0.
Шестой командой, которая сейчас бронирует билеты на ЧМ-2026, стала иранская дружина, сыгравшая 25 марта вничью с Узбекистаном (2:2) и плюс гарантировала себе поездку на будущий турнир.
А в ночь на 26 марта подтвердила свой статус лучшей сборной планеты действующий чемпион Аргентина.
"Альбиселесте" завоевали седьмую путевку на ЧМ-2026, разгромив дома бразильцев – 4:1.
Всего в мундиале через год примут участие 48 команд.