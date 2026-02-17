Во всех футбольных лигах Англии введено правило во время Рамазана
Встречи будут приостановлены только на несколько минут, чтобы позволить игрокам-мусульманам и арбитрам прервать пост. Они смогут восполнить запасы жидкости, перекусить или использовать специальные энергетические гели.
Как известно, Рамазан начинается на этой неделе и продлится месяц. В течение этого времени мусульмане традиционно воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.
Наподобие предыдущих лет, капитаны клубов вместе с арбитрами найдут нужный момент, чтобы приостановить игру. Заранее обсудят необходимость паузы и будет согласовано приблизительное время перерыва. Остановки будут проводить не в разгар матча, а в удобный момент во время удара от ворот, штрафного удара или вбрасывания.
Данное соглашение, позволяющее мусульманам прерывать пост во время матчей Премьер-лиги, было подписано в 2021 году.
