Рамазан-2026: опубликовано расписание поста и намаза по городам Казахстана

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) 11 февраля 2026 года разместило расписание Оразы по городам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в 2026 году священный месяц Рамазан и связанный с ним пост Ораза начнется 19 февраля. Продлится он до 19 марта.

"Учитывая результаты научных исследований и решение Совета по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств, мы приняли общее решение. В этом году месяц Рамазан начнется 19 февраля. А ночь с 16 на 17 марта – священная Ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр). 20 марта – праздник Ораза айт". Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

Фото: muftyat.kz

Также ДУМК разместило календарь расписания Оразы по городам Казахстана.

Астана

Фото: muftyat.kz

Алматы

Фото: muftyat.kz

Шымкент

Фото: muftyat.kz

Ознакомиться с расписанием в других городах можно по этой ссылке.

