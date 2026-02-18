#Референдум-2026
Спорт

Определены участники 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Хоккей Список Четвертьфиналистов, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:00 Фото: Instagram/iihfhockey
В ночь на 18 февраля по итогам группового этапа стали известны восемь мужских хоккейных сборных, которые сыграют в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

Поединки за проход в стадию полуфинала Олимпиады-2026 начнутся уже через считанные часы на миланской ледовой арене "Санта-Джулия".

Первыми на каток сегодня в 16:10 по казахстанскому времени будут вызваны команды Словакии и Германии.

За ними в 20:40 болельщики смогут посмотреть поединок между Канадой и Чехией.

Далее по программе Олимпийских игр следует третий матч 1/4 финала, где в 22:10 начнут сражаться Финляндия и Швейцария.

В заключительной битве данной стадии уже в ночь на 19 февраля (01:10) встретятся сборные США и Швеции.

Хоккейный турнир на Олимпиаде в Милане завершится 22 февраля. В нынешних соревнованиях впервые за долгое время выступают звезды НХЛ.

Действующим олимпийским чемпионом является команда Финляндии, которая четыре года назад в решающем матче обыграла Россию – 2:1.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
