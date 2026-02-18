Определены участники 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Поединки за проход в стадию полуфинала Олимпиады-2026 начнутся уже через считанные часы на миланской ледовой арене "Санта-Джулия".
Первыми на каток сегодня в 16:10 по казахстанскому времени будут вызваны команды Словакии и Германии.
За ними в 20:40 болельщики смогут посмотреть поединок между Канадой и Чехией.
Далее по программе Олимпийских игр следует третий матч 1/4 финала, где в 22:10 начнут сражаться Финляндия и Швейцария.
В заключительной битве данной стадии уже в ночь на 19 февраля (01:10) встретятся сборные США и Швеции.
Хоккейный турнир на Олимпиаде в Милане завершится 22 февраля. В нынешних соревнованиях впервые за долгое время выступают звезды НХЛ.
Действующим олимпийским чемпионом является команда Финляндии, которая четыре года назад в решающем матче обыграла Россию – 2:1.