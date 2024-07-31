Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Определены все пары 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2024

Футбол 1/4 финал Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 09:48 Фото: Instagram/equipedumaroc
В ночь на 31 июля по итогам группового раунда стали известны 8 футбольных сборных, которые разыграют титул чемпиона Олимпийских игр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт МОК, на пути к полуфиналу олимпийского турнира Франция сыграет с Аргентиной, Испания с Японией, Египет сразится с Парагваем, а Марокко встретится с США. 

Футбол 1/4 финала Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 09:48

Фото: Instagram/efasocial

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024, став лучшей в группе C.

В квартете В первое место заняли футболисты Марокко. А в подгруппах А и D сильнейшими оказались представители Франции и Японии

Все матчи четвертьфиналов олимпийского турнира пройдут 2 августа. 

Стендовая стрельба Путевка Финал, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 09:48

Фото: Instagram/qaz_team_official

Между тем 31 июля в Париже стартует 8-ой соревновательный день французских состязаний, где будет разыграно 20 комплектов наград. Казахстанские болельщики будут переживать за стрелка Марию Дмитриенко, которая днем ранее заработала хорошие баллы на пути к финалу. 

За медали также поборятся гимнаст Милад Карими и триатлонистка Екатерина Шабалина.

Читайте также

Олимпийские игры
От работы на Олимпиаде отстранили комментатора
Всемирные игры кочевников
Зарина Сарипова представит Казахстан на V Всемирных играх кочевников-2024
Серфинг
Появилась лучшая фотография Олимпийских игр
Куандык Шынасилов
Париж-2024 МОК 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: