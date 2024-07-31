Определены все пары 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2024

В ночь на 31 июля по итогам группового раунда стали известны 8 футбольных сборных, которые разыграют титул чемпиона Олимпийских игр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт МОК, на пути к полуфиналу олимпийского турнира Франция сыграет с Аргентиной, Испания с Японией, Египет сразится с Парагваем, а Марокко встретится с США.





Фото: Instagram/efasocial

Сборная Египта вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024, став лучшей в группе C.

В квартете В первое место заняли футболисты Марокко. А в подгруппах А и D сильнейшими оказались представители Франции и Японии

Все матчи четвертьфиналов олимпийского турнира пройдут 2 августа.





Фото: Instagram/qaz_team_official

Между тем 31 июля в Париже стартует 8-ой соревновательный день французских состязаний, где будет разыграно 20 комплектов наград. Казахстанские болельщики будут переживать за стрелка Марию Дмитриенко, которая днем ранее заработала хорошие баллы на пути к финалу.



За медали также поборятся гимнаст Милад Карими и триатлонистка Екатерина Шабалина.