Определены все пары 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады-2024
Как передает официальный сайт МОК, на пути к полуфиналу олимпийского турнира Франция сыграет с Аргентиной, Испания с Японией, Египет сразится с Парагваем, а Марокко встретится с США.
Фото: Instagram/efasocial
Сборная Египта вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024, став лучшей в группе C.
В квартете В первое место заняли футболисты Марокко. А в подгруппах А и D сильнейшими оказались представители Франции и Японии
Все матчи четвертьфиналов олимпийского турнира пройдут 2 августа.
Фото: Instagram/qaz_team_official
Между тем 31 июля в Париже стартует 8-ой соревновательный день французских состязаний, где будет разыграно 20 комплектов наград. Казахстанские болельщики будут переживать за стрелка Марию Дмитриенко, которая днем ранее заработала хорошие баллы на пути к финалу.
За медали также поборятся гимнаст Милад Карими и триатлонистка Екатерина Шабалина.