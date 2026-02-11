Все три казахстанские фристайлистки пробились в финал Олимпиады-2026

11 февраля на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Италии, состоялся второй квалификационный этап соревнований по фристайл-могулу среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Во второй день отборочных состязаний от сборной Казахстана приняли участие, как и днем ранее, три спортсменки. 10 февраля ни одной из них не удалось напрямую выйти в финал.

И вот со второй попытки наша тройка все-таки выполнила свою задачу. Анастасия Городко заняла пятое место, Юлия Галышева стала седьмой, а Аяулым Амренова финишировала на 10-й позиции. В итоге все три спортсменки добились прохода в финал зимних Олимпийских игр.

Розыгрыш медалей в этой дисциплине начнется сегодня вечером в 18:15 по казахстанскому времени.

Фото: olympic.kz/Турар Казангапов

Также сегодня на Олимпийских играх-2026 стартовали соревнования по лыжному двоеборью. Казахстан в этом виде программы представляет Чингиз Ракпаров. В рамках этих соревнований к этому часу состоялись прыжки на лыжах с трамплина.

Наш спортсмен набрал 87.9 очка и теперь в лыжной гонке он будет стартовать через 2 минуты 59 секунд после участника, который показал лучший результат в прыжках.

А промежуточным лидером сейчас является эстонец Кристиан Ильвес. Второй вид двоеборья состоится также 11 февраля, начало – в 17:45.

Напомним, что накануне казахстанец Павел Колмаков получил шанс побороться за медали Олимпиады-2026 в мужском фристайл-могуле.