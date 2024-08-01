Гватемала завоевала первое "золото" в истории Олимпийских игр

31 июля стал историческим днем для спорта Гватемалы, так как стрелок этой страны Адриано Руано Олива заработала дебютную высшую медаль в истории Олимпийских игр, победив в дисциплине "трап" с рекордом Игр, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что 29-летняя представительница стендовой стрельбы из Гватемалы выиграла соревнования в Париже, установив олимпийский рекорд с результатом 45.

Это первая золотая медаль спортсменов из Гватемалы, которые выступают на летних Олимпиадах с 1952 года.

Ранее в их активе было только "серебро" (Эрик Баррондо, Лондон-2012 в спортивной ходьбе) и "бронза" (Жан-Пьер Броль, Париж-2024 в стендовой стрельбе).

Нужно подчеркнуть, что Руано добыла свою высшую награду в борьбе с казахстанкой Марией Дмитриенко, которую не пустила в финальную часть этих соревнований.