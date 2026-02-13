#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Спорт

Клебо взял восьмое "золото" и повторил рекорд зимних Олимпийских игр

Олимпиада-2026 Восьмое Золото, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:59 Фото: Instagram/milanocortina2026
13 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал восьмую золотую медаль в своей карьере на Олимпийских играх. На Играх-2026 в Италии он стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом, сообщает Zakon.kz.

29-летний знаменитый норвежец повторил рекорд по победам на Белых Олимпиадах и сравнялся по этим цифрам со своими соотечественниками, лыжниками Марит Бьорген и Бьорном Дэли, а также биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Сейчас в активе Клебо три победы на Играх-2018, две в Пекине-2022, три на итальянской Олимпиаде-2026.

Таким образом, звезда сборной Норвегии стал восьмикратным олимпийским чемпионом.

Если он сегодня выиграл коньковую "разделку" на 10 км, то несколько дней назад ему не было равных в скиатлоне и классическом спринте.

Кстати, в программе нынешних соревнований остались еще командный спринт, эстафета и марафон. Возможно, его копилка еще пополнится и он улучшит рекорд по количеству завоеванных наград.

Тем временем казахстанские болельщики вечером 13 февраля с нетерпением ждут состязаний фигуристов-одиночников, где ожидают хороших результатов от Михаила Шайдорова, который сейчас пока идет на пятом месте после короткой программы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Три лыжника погибли в Италии недалеко от места Олимпийских игр
03:30, 09 февраля 2026
Три лыжника погибли в Италии недалеко от места Олимпийских игр
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
00:17, 07 февраля 2026
В Милане стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – красивые кадры
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
15:50, 05 октября 2023
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: