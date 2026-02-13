Клебо взял восьмое "золото" и повторил рекорд зимних Олимпийских игр
29-летний знаменитый норвежец повторил рекорд по победам на Белых Олимпиадах и сравнялся по этим цифрам со своими соотечественниками, лыжниками Марит Бьорген и Бьорном Дэли, а также биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Сейчас в активе Клебо три победы на Играх-2018, две в Пекине-2022, три на итальянской Олимпиаде-2026.
Таким образом, звезда сборной Норвегии стал восьмикратным олимпийским чемпионом.
Если он сегодня выиграл коньковую "разделку" на 10 км, то несколько дней назад ему не было равных в скиатлоне и классическом спринте.
Кстати, в программе нынешних соревнований остались еще командный спринт, эстафета и марафон. Возможно, его копилка еще пополнится и он улучшит рекорд по количеству завоеванных наград.
Тем временем казахстанские болельщики вечером 13 февраля с нетерпением ждут состязаний фигуристов-одиночников, где ожидают хороших результатов от Михаила Шайдорова, который сейчас пока идет на пятом месте после короткой программы.