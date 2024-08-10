"Олимпийские чемпионы": самые яркие победы на Играх в современной истории тенниса

Теннис включен в программу Олимпийских игр с 1896 года, и с тех пор многие выдающиеся игроки становились олимпийскими чемпионами, увековечив свои имена в истории спорта. Zakon.kz предлагает вспомнить некоторых триумфаторов Игр современности.

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Олимпийские игры представляют собой вершину спортивной карьеры для многих атлетов, и победа на них считается одним из самых престижных достижений. Теннис впервые вошел в программу Олимпийских игр в Афинах в 1896 году, но затем был исключен после Игр 1924 года в Париже. В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле теннис был вновь включен в программу, и с тех пор стал постоянной частью Игр.

Мужские чемпионы

Одним из самых знаменитых олимпийских чемпионов в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль, который завоевал золото на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Его победа стала значимым событием в его карьере, которая уже включала множество титулов на турнирах "Большого шлема". Надаль также завоевал золото в парном разряде на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро вместе с Марком Лопесом.

Фото: ITF

Еще один выдающийся теннисист, который добился успеха на Олимпиаде, – Энди Маррей. Он стал первым теннисистом, выигравшим два подряд золота в мужском одиночном разряде: в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Фото: ITF

Женские чемпионки



В женском одиночном разряде выдающимися чемпионками являются Штеффи Граф (Германия) и Серена Уильямс (США). Штеффи Граф стала олимпийской чемпионкой в 1988 году в Сеуле, оформив таким образом свой "Золотой шлем" – победу на всех турнирах "Большого шлема" в одном году и "золото" Олимпиады.

Фото: ITF

Серена Уильямс завоевала "золото" в одиночном разряде на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, добавив это достижение к своим многочисленным титулам на турнирах "Большого шлема". Кроме того, Серена вместе с сестрой Винус Уильямс выиграла три золотые медали в парном разряде (2000, 2008 и 2012 годы), что делает их одной из самых успешных пар в истории олимпийского тенниса.

Фото: ITF

Чемпионы в парном разряде



В парном разряде среди мужчин выдающимися чемпионами являются американские братья Боб и Майк Брайаны, которые завоевали "золото" на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Их успех стал кульминацией их долгой и успешной карьеры, в течение которой они выиграли множество титулов на турнирах "Большого шлема".

Фото: ITF

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Смешанные пары



В смешанном разряде значимым событием стала победа белорусской пары Виктории Азаренко и Максима Мирного на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Их триумф показал важность командной работы и стратегического мышления в теннисе.

Фото: ITF

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Громкой сенсацией Игр-2024 стало поражение лидера мирового рейтинга среди женщин Иги Швёнтек. Польская теннисистка, являвшаяся главной претенденткой на "золото", проиграла на стадии 1/2 финала китаянке Чжэн Циньвэнь (7 WTA) со счетом 2:6, 5:7. Для польки это было первое поражение на кортах "Ролан Гаррос" с 2021 года, а для китаянки – первая победа в личных встречах с Игой (за семь матчей).



Чжэн Циньвэнь стала первой китайской теннисисткой в женском одиночном разряде, которая претендовала на медали Олимпийских игр. В итоге Чжэн Циньвэнь выиграла золотую медаль. В финале женского одиночного разряда она одержала победу над Донной Векич из Хорватии со счетом 6:2, 6:3. Стоит отметить, в матче третьего круга с американкой Эммой Наварро Чжэн отыграла матчбол.



А в игре за "бронзу" Ига Швёнтек обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову со счетом 6:2, 6:1. Таким образом, Ига Швёнтек вошла в историю как первая польская теннисистка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх.

Фото: ITF

Карьерный "Золотой шлем" Новака Джоковича



В мужском одиночном разряде в финале встретились 37-летний Новак Джокович (2 АТР) и 21-летний испанец Карлос Алькарас (3 АТР), для которого это были дебютные Олимпийские игры. Сербский игрок в упорной борьбе одолел третью ракетку мира со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).



Таким образом, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" оформил карьерный "Золотой шлем". Джокович выиграл все четыре турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос", Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Он стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры "Большого шлема" и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.



Новак стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с момента его возвращения на ОИ в 1988-м (37 лет 74 дня). По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки.

Бронзовым призером Олимпийских игр в Париже стал 16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти. В матче за третье место Музетти в трех сетах обыграл 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 1:6, 6:3.



Фото: ITF

Ранее были представлены итоги олимпийского турнира по теннису.