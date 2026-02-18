#Референдум-2026
Спорт

Кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026

Фигурное катание, произвольная программа , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 02:30 Фото: Министерство спорта и туризма РК С
19 февраля на зимних Играх-2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо перейдут в самую горячую фазу соревнований. Спортсменов ожидают семь комплектов наград, включая историческое золото в ски-альпинизме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, за спиной уже остались командные баталии фигуристов, первые биатлонные эстафеты и лыжные спринты.

Расписание Олимпиады-2026 с участием казахстанских спортсменов на 19 февраля:

Вид спорта: Фристайл-акробатика (квалификация, мужчины)

  • Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан.
  • Во сколько: 17:00

Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (женщины)

  • Кто: Софья Самоделкина
  • Во сколько: 23:00

Ранее сообщалось, что 18 февраля знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в истории мирового спорта 10-кратным чемпионом зимних Олимпийских игр, установив тем самым исторический рекорд.

Аксинья Титова
