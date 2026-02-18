Кто из казахстанцев выступит 19 февраля на Олимпиаде-2026

19 февраля на зимних Играх-2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо перейдут в самую горячую фазу соревнований. Спортсменов ожидают семь комплектов наград, включая историческое золото в ски-альпинизме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, за спиной уже остались командные баталии фигуристов, первые биатлонные эстафеты и лыжные спринты. Расписание Олимпиады-2026 с участием казахстанских спортсменов на 19 февраля: Вид спорта: Фристайл-акробатика (квалификация, мужчины) Кто: Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан.

Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Асылхан Асан. Во сколько: 17:00 Вид спорта: Фигурное катание, произвольная программа (женщины) Кто: Софья Самоделкина

Софья Самоделкина Во сколько: 23:00 Ранее сообщалось, что 18 февраля знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в истории мирового спорта 10-кратным чемпионом зимних Олимпийских игр, установив тем самым исторический рекорд.

