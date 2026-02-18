#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

Выяснилось, почему Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 04:30 Фото: j48tennis
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась в третьем сете матча третьего круга с Антонией Ружич из Хорватии в ОАЭ. Встреча завершилась поражением Елены со счетом 7:5, 4:6, 0:1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка пожаловалась на свое состояние во время матча.

Во время медицинского перерыва Рыбакина сказала, что ее тошнит, а также пожаловалась на плохой сон и тяжесть в голове.

Победительница турнира заработает 665 тысяч долларов (около 327,2 млн тенге) и получит 1000 рейтинговых очков WTA.

Ранее стало известно, что Бублик не будет играть на ближайшем турнире ATP 500 в Катаре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине
14:51, 21 июня 2024
Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине
Итоговый турнир WTA: видеообзор матча Рыбакина-Соболенко
07:51, 04 ноября 2023
Итоговый турнир WTA: видеообзор матча Рыбакина-Соболенко
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Берлине
19:02, 20 июня 2024
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Берлине
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амир Омарханов c победы стартовал на турнире в Тунисе
04:14, 19 февраля 2026
Амир Омарханов c победы стартовал на турнире в Тунисе
Определились все полуфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпиаде
03:58, 19 февраля 2026
Определились все полуфинальные пары мужского хоккейного турнира на Олимпиаде
Как выступили казахстанские спортсмены 18 февраля на Олимпиаде-2026
03:35, 19 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены 18 февраля на Олимпиаде-2026
Михаил Шайдоров пришёл поболеть за казахстанских шорт-трекистов
02:58, 19 февраля 2026
Михаил Шайдоров пришёл поболеть за казахстанских шорт-трекистов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: