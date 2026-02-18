Выяснилось, почему Рыбакина снялась с матча на турнире в ОАЭ

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась в третьем сете матча третьего круга с Антонией Ружич из Хорватии в ОАЭ. Встреча завершилась поражением Елены со счетом 7:5, 4:6, 0:1, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка пожаловалась на свое состояние во время матча.

Во время медицинского перерыва Рыбакина сказала, что ее тошнит, а также пожаловалась на плохой сон и тяжесть в голове.

Победительница турнира заработает 665 тысяч долларов (около 327,2 млн тенге) и получит 1000 рейтинговых очков WTA.

Ранее стало известно, что Бублик не будет играть на ближайшем турнире ATP 500 в Катаре.