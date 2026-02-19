#Референдум-2026
Спорт

Присутствие Шайдорова не помогло казахстанским спортсменам победить на Олимпиаде

Олимпийский чемпион-2026 казахстанский фигурист , фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 05:59 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Олимпийский чемпион-2026 казахстанский фигурист Михаил Шайдоров посетил соревнования по шорт-треку на дистанции 500 метров среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в четвертьфинальных забегах выступали казахстанцы Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

Фото: стопкадр видео

Несмотря на олимпийскую поддержку в лице Михаила, в полуфинал удалось пробиться лишь Денису Никише. Абзал Ажгалиев в забеге занял пятое место и не продолжил борьбу за медали.

В полуфинале Денис прибыл четвертым с результатом 40,871 секунды. Этого времени не хватило для выхода в финал. В финале Никиша показал второй результат (41,948 секунды) и занял итоговое седьмое место на Олимпиаде.

Ранее мы писали, что Михаил Шайдоров и Снуп Догг устроили танцевальный дуэт в Милане.

Аксинья Титова
