#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
489.3
578.94
6.38
Спорт

Михаил Шайдоров и Снуп Догг устроили танцевальный дуэт в Милане

Михаил Шайдоров и Снуп Догг в Италии обнимаются , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 21:36 Фото: скриншот видео
Чемпион Олимпиады-2026, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, вновь привлек к себе мировое внимание. В своем Instagram он опубликовал видео, где появляется вместе с американским рэпером Снупп Доггом, передает Zakon.kz.

Ролик был снят на фоне знаменитого миланского собора Дуомо. В нем Шайдоров и Снупп Догг позируют для фотографов, тепло общаются и исполняют фирменный танец рэпера. В завершение встречи Снупп Догг приобнял казахстанца и мило попрощался с ним.

"Просто вау!" – подписал видео спортсмен 18 февраля 2026 года.

Казахстанцы остались в восторге от опубликованного ролика. Соотечественники осыпали Михаила Шайдорова теплыми пожеланиями и в очередной раз поблагодарили его за триумф на Олимпиаде-2026.

  • Ты что творишь!
  • Ну что за солнышко наш олимпийский мишка! Снупи, как всегда, красавчик.
  • Уровень! Наш герой!
  • Золотой наш, ждем тебя в Алматы! Купили всей семьей билеты на твое выступление.
  • 100% Снуп Догг сам предложил сфотографироваться!

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
06:40, 15 февраля 2026
Михаил Шайдоров высказался о вкладе Дениса Тена в его победу на Олимпиаде
Шайдоров выступил в Милане под композицию Димаша Кудайбергена
02:27, 14 февраля 2026
Шайдоров выступил в Милане под композицию Димаша Кудайбергена
Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026
03:34, 11 февраля 2026
Михаил Шайдоров не победил в короткой программе на Олимпиаде-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Два сета решили судьбу казахстанца на турнире во Франции
22:20, Сегодня
Два сета решили судьбу казахстанца на турнире во Франции
Клуб КПЛ официально перешёл в частные руки: подробности
21:54, Сегодня
Клуб КПЛ официально перешёл в частные руки: подробности
Российский клуб под руководством легенды казахстанского хоккея проиграл в матче КХЛ
21:33, Сегодня
Российский клуб под руководством легенды казахстанского хоккея проиграл в матче КХЛ
Махачев оценил вероятность проведения поединка с Топурией
21:20, Сегодня
Махачев оценил вероятность проведения поединка с Топурией
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: