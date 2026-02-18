Михаил Шайдоров и Снуп Догг устроили танцевальный дуэт в Милане

Чемпион Олимпиады-2026, казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, вновь привлек к себе мировое внимание. В своем Instagram он опубликовал видео, где появляется вместе с американским рэпером Снупп Доггом, передает Zakon.kz.

Ролик был снят на фоне знаменитого миланского собора Дуомо. В нем Шайдоров и Снупп Догг позируют для фотографов, тепло общаются и исполняют фирменный танец рэпера. В завершение встречи Снупп Догг приобнял казахстанца и мило попрощался с ним.

"Просто вау!" – подписал видео спортсмен 18 февраля 2026 года.

Казахстанцы остались в восторге от опубликованного ролика. Соотечественники осыпали Михаила Шайдорова теплыми пожеланиями и в очередной раз поблагодарили его за триумф на Олимпиаде-2026.

Ты что творишь!

Ну что за солнышко наш олимпийский мишка! Снупи, как всегда, красавчик.

Уровень! Наш герой!

Золотой наш, ждем тебя в Алматы! Купили всей семьей билеты на твое выступление.

100% Снуп Догг сам предложил сфотографироваться!

14 февраля 2026 года Михаил Шайдоров принес Казахстану первое "золото" Олимпийских игр. С исторической медалью фигуриста поздравил президент НОК РК Геннадий Головкин. Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев наградит Шайдорова орденом "Барыс".