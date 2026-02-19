Кто поборется за хоккейное "золото" зимних Олимпийских игр в Италии
Практически все матчи стадии 1/4 финала прошли в упорной борьбе, где победитель определялся только по итогам овертайма.
Исключением стал первый поединок игрового дня между сборными Словакии и Германии. Немецкие хоккеисты ничего не смогли противопоставить сопернику и уступили с крупным счетом 2:6.
Канадские звезды с трудом и в дополнительное время обыграли чешскую дружину – 4:3.
Затем Финляндия в аналогичной битве сумела переиграть Швейцарию – 3:2.
В заключительном сражении 1/4 финала американцы одолели шведскую команду – 2:1.
Таким образом, завтра путевки в финал Олимпиады-2026 будут разыграны в следующих парах: Канада – Финляндия и США – Словакия.
Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, которая четыре года назад в решающем матче обыграла Россию – 2:1.
Хоккейный турнир в Милане завершится 22 февраля.