Кто поборется за хоккейное "золото" зимних Олимпийских игр в Италии

Накануне в рамках хоккейного турнира Олимпиады-2026 стали известны четыре сборные, которые между собой разыграют награды текущих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Практически все матчи стадии 1/4 финала прошли в упорной борьбе, где победитель определялся только по итогам овертайма.

Исключением стал первый поединок игрового дня между сборными Словакии и Германии. Немецкие хоккеисты ничего не смогли противопоставить сопернику и уступили с крупным счетом 2:6.

Канадские звезды с трудом и в дополнительное время обыграли чешскую дружину – 4:3.

Затем Финляндия в аналогичной битве сумела переиграть Швейцарию – 3:2.

В заключительном сражении 1/4 финала американцы одолели шведскую команду – 2:1.

Таким образом, завтра путевки в финал Олимпиады-2026 будут разыграны в следующих парах: Канада – Финляндия и США – Словакия.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии, которая четыре года назад в решающем матче обыграла Россию – 2:1.

Хоккейный турнир в Милане завершится 22 февраля.