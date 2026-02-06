Появились подробности церемонии открытия зимних Олимпийских игр
По сведениям Variety, предстоящее торжественное мероприятие будет посвящено Милану как модной столице, а в центре внимания будет дань уважения легендарному кутюрье Джорджо Армани, который умер в сентябре 2025 года в возрасте 91 года.
На церемонии открытия выступят певица Мэрайя Кэри и тенор Андреа Бочелли. Американка выступит с песней на итальянском языке, а итальянец исполнит Nessun Dorma Пуччини во время финальной эстафеты флага.
Итальяно-тунисский рэпер Ghali продемонстрирует композиции на итальянском, французском и английском языках, а китайский пианист Лан Лан выступит с сольным номером.
Парады спортсменов пройдут также в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Церемония открытия Олимпиады-2026 начнется в 23:55 по казахстанскому времени.
Последними факелоносцами станут титулованные итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Томба зажжет огонь у Арки Мира в Милане, а Компаньони – на площади Анджело Дибона в Кортина-д’Ампеццо.
Одной из делегаций на церемонии открытия будет и сборная Казахстана. Государственный флаг нашей страны будут нести Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Амренова (фристайл-могул).
На Олимпиаде-2026 Казахстан будут представлять 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин) в 10-ти дисциплинах.
Всего в этих Играх примут участие около 3000 атлетов из 93-х стран, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах программы.
Масштабные соревнования завершатся 22 февраля. Все старты с участием казахстанских спортсменов будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.