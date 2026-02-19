Эмбер Гленн поддержала Мадонна

Певица Мадонна во время Олимпиады-2026 обратилась к американской фигуристке Эмбер Гленн, сообщает Zakon.kz.

После видео-поддержки американских фигуристок со стороны Тейлор Свифт, свое видеообращение персонально к Эмбер записала культовая Мадонна. Дело в том, что в короткой программе 17 февраля американка выступила под песню Like a Prayer. Сейчас внимание прессы приковано к Эмбер тем, что днями ранее она завоевала золотую медаль за сборную США в командном турнире.

"Только что посмотрела твой прокат под мою песню Like a Prayer, и должна сказать, что была потрясена. Ты невероятная фигуристка, такая сильная, прекрасная, храбрая. Я и представить не могу, что ты не победишь. Просто хочу пожелать тебе удачи. Выиграй эту золотую медаль!" – сказала Мадонна.

Amber Glenn receives a special video from Madonna | #WinterOlympics2026 | @NBCSports



"𝘔𝘺 𝘘𝘶𝘦𝘦𝘯, 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩. 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘺𝘰𝘶, 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬 𝘺𝘰𝘶…

𝘠𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭, 𝘴𝘵𝘶𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘮𝘢𝘻𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘯 𝘐𝘤𝘰𝘯,… pic.twitter.com/JNMHoBYuKm — 𝘏𝘢𝘪𝘭𝘔𝘢𝘥𝘰𝘯𝘯𝘢 Ж 𝘊𝘖𝘈𝘋𝘍 𝐼𝐼 ⋄ 𝙈¹⁵ (@HailMadonna) February 17, 2026

"Я в полном шоке. Боже. Вы моя королева, огромное спасибо. Спасибо-спасибо-спасибо! Вы прекрасная, сногсшибательная, потрясающая. Вы кумир и легенда навсегда. И спасибо, что поддерживаете спортсменов в их творчестве. Надеюсь, я смогу достойно представить вашу песню. Спасибо!" – ответила Гленн.

19 февраля в Милане стартовали выступления в произвольной программе женских одиночных соревнований по фигурному катанию.