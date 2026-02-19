#Референдум-2026
Спорт

Эмбер Гленн поддержала Мадонна

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 02:48 Фото: Instagram/amberglenniceskater
Певица Мадонна во время Олимпиады-2026 обратилась к американской фигуристке Эмбер Гленн, сообщает Zakon.kz.

После видео-поддержки американских фигуристок со стороны Тейлор Свифт, свое видеообращение персонально к Эмбер записала культовая Мадонна. Дело в том, что в короткой программе 17 февраля американка выступила под песню Like a Prayer. Сейчас внимание прессы приковано к Эмбер тем, что днями ранее она завоевала золотую медаль за сборную США в командном турнире.

"Только что посмотрела твой прокат под мою песню Like a Prayer, и должна сказать, что была потрясена. Ты невероятная фигуристка, такая сильная, прекрасная, храбрая. Я и представить не могу, что ты не победишь. Просто хочу пожелать тебе удачи. Выиграй эту золотую медаль!" – сказала Мадонна.
"Я в полном шоке. Боже. Вы моя королева, огромное спасибо. Спасибо-спасибо-спасибо! Вы прекрасная, сногсшибательная, потрясающая. Вы кумир и легенда навсегда. И спасибо, что поддерживаете спортсменов в их творчестве. Надеюсь, я смогу достойно представить вашу песню. Спасибо!" – ответила Гленн.

19 февраля в Милане стартовали выступления в произвольной программе женских одиночных соревнований по фигурному катанию.

Фото Алия Абди
Алия Абди
