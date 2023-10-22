Мадонне поступают угрозы, так как она поддержала Израиль в конфликте с ХАМАС
Согласно информации Daily Mail, после высказываний исполнительницы появилось много сообщений от сторонников Палестины, в которых Мадонну называли "сионитской ведьмой" и "преступницей". Звезде присылают фотографии раненых палестинских младенцев, а также пользователи Сети усомнились в ее способности быть матерью.
Как отмечается, близкие к Мадонне источники признались, исполнительница оказалась потрясена реакцией на свою речь о нынешнем палестино-израильском конфликте. По словам звезды, она старалась не занимать чью-либо сторону.
Между тем, певица не намерена отменять свой тур из-за случившегося.
Уточняется, что в Instagram Мадонна ранее заявила, что ей больно смотреть на то, как израильтяне и их дети повергаются нападениям и гонениям. Она назвала "непостижимым" то насилие, которое происходит на улицах израильских городов. По словам певицы, то, что сейчас происходит в Израиле, "разрушительно".
Ранее сообщалось, что Мадонна начала мировой тур, отложенный из-за болезни.
Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.
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