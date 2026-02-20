#Референдум-2026
Спорт

Элизабет Турсынбаева поделилась личными событиями

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 08:40 Фото: Instagram/elizabetkz
Выступавшая в одиночном катании казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поделилась на днях тремя личными событиями, сообщает Zakon.kz.

Первым стал диплом о высшем образовании.

"На днях забрала свой диплом. Мне идет красный, так что диплом, конечно же, красненький", – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

С ее слов, торжественная церемония будет в мае. Получение диплома Турсынбаевой совпало и с получением водительских прав. По ее признанию, она была счастлива уютно и по-домашнему сразу отметить день рождения, получение диплома и водительских прав.

Фото: Instagram/elizabetkz

"Вот такой насыщенный февраль", – подчеркнула самая известная фигуристка Казахстана.

По данным Wikipedia, Элизабет родилась в Москве. Там и начались первые шаги в фигурном катании и дальнейшее вхождение в состав сборной России. Однако по решению семьи фигуристка стала выступать за Казахстан. Спортсменка тренировалась в штабе Этери Тутберидзе, под руководством которой добилась невероятных успехов на льду.

К примеру, в 2019 году Элизабет сенсационно опередила россиянку Евгению Медведеву, уступив Алине Загитовой. Таким образом, она стала первой женской одиночницей из Казахстана, которая получила "серебро" на чемпионате мира. Там же она показала мировой рекорд и становится первой взрослой фигуристкой, исполнившей четверной сальхов в женских одиночных соревнованиях.

Фото: wikimedia

Учитывая спортивное прошлое 26-летней спортсменки, в соцсетях появились возмущения по причине того, что ни один из четырех отечественных телевизионных каналов не пригласил Турсынбаеву комментировать женское фигурное катание 17 и 19 февраля в Милане.

"Могли бы пригласить Турсынбаеву, как это делается во всем мире. Компетентная спортсменка разъясняла бы по ходу. Очень интересно могло получиться", – с сожалением отметил один из казахстанских пользователей Threads.

По мнению зрителей телевизионной версии соревнований, участие Турсынбаевой в качестве приглашенного эксперта-комментатора повысило бы имиджевую сторону казахстанской делегации и повлияло на рейтинг одного из телеканалов. Тем более что Элизабет отучилась по специальности "Журналистика".

После невероятной поддержки со стороны медийных лиц США как на местах, так и в формате онлайн американская фигуристка впервые после 24-летнего перерыва принесла своей стране золотую медаль.

Фото Алия Абди
Алия Абди
