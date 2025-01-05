Фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной

Знаменитая казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о своем отношении к переходу в сборную Казахстана Софьи Самоделкиной, сообщает Zakon.kz.

31 декабря Турсынбаева стала гостем программы "Секреты спорта" на телеканале SPORT+ Qazaqstan, где и рассказала об отношении к переходу Софьи Самоделкиной.

Ведущий программы начал с того, что по поводу перехода Софьи Самоделкиной ходило много разговоров, поэтому ему важно было узнать профессиональное мнение фигуристки Турсынбаевой.

"Ты видела ее выступления и вообще, можешь ли оценить ее уровень?" – прямо спросил ведущий.

С той же прямотой Элизабет заявила, что поскольку сейчас российские фигуристки не участвуют в международных стартах, то в женском одиночном фигурном катании у Самоделкиной очень большие шансы.

"Уже как бы открылся путь для спортсменок из других стран, особенно у тех, которые, как и Софья, выполняют четверные прыжки". Элизабет Турсынбаева

Вообще любые спекуляции вокруг казахстанского гражданства Самоделкиной должны утратить свою актуальность после того, как ее мама рассказала Zakon.kz о своем рождении в селе Узынагаш Алматинской области и 20-летнем проживании в городе Темиртау.