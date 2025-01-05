#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Спорт

Фигуристка Элизабет Турсынбаева впервые прокомментировала переход Софьи Самоделкиной

Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 08:44 Фото: Instagram/elizabetkz
Знаменитая казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о своем отношении к переходу в сборную Казахстана Софьи Самоделкиной, сообщает Zakon.kz.

31 декабря Турсынбаева стала гостем программы "Секреты спорта" на телеканале SPORT+ Qazaqstan, где и рассказала об отношении к переходу Софьи Самоделкиной.

Ведущий программы начал с того, что по поводу перехода Софьи Самоделкиной ходило много разговоров, поэтому ему важно было узнать профессиональное мнение фигуристки Турсынбаевой.

"Ты видела ее выступления и вообще, можешь ли оценить ее уровень?" – прямо спросил ведущий.

С той же прямотой Элизабет заявила, что поскольку сейчас российские фигуристки не участвуют в международных стартах, то в женском одиночном фигурном катании у Самоделкиной очень большие шансы.

"Уже как бы открылся путь для спортсменок из других стран, особенно у тех, которые, как и Софья, выполняют четверные прыжки".Элизабет Турсынбаева

Вообще любые спекуляции вокруг казахстанского гражданства Самоделкиной должны утратить свою актуальность после того, как ее мама рассказала Zakon.kz о своем рождении в селе Узынагаш Алматинской области и 20-летнем проживании в городе Темиртау.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Серфер побил мировой рекорд, оседлав 32-метровую волну
Спорт
08:10, Сегодня
Серфер побил мировой рекорд, оседлав 32-метровую волну
Дмитрий Бивол показал фото с подготовки к реваншу
Спорт
07:17, Сегодня
Дмитрий Бивол показал фото с подготовки к реваншу
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб
Спорт
03:55, 05 января 2025
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 22 шайб
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: