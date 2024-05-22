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Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом

Фигуристка Элизабет Турсынбаева поностальгировала о спортивном прошлом, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 21:25 Фото: Instagram/elizabetkz
Талантливая казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, которая завершила карьеру почти три года назад, вспомнила о своем спортивном прошлом, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 22 мая опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Недавно, когда я ездила в Москву к маме, мы с ней обсуждали нашу жизнь в спорте. Как мы были ограничены рамками расписания и режима. Как с пяти лет шли только к одной цели и делали это на протяжении 16 лет, шаг за шагом, день за днем, от соревнования к соревнованию, целенаправленно. Неудачное соревнование – совместное горе, преодоление, анализ, выстраивание нового плана", – написала знаменитая фигуристка.

По ее словам, победа приносила радость только на несколько дней, а потом снова она выстраивала дальнейшую стратегию.

"Ничего больше не было на уме и на душе. Только стратегии, подсчеты, анализ, как сделать лучше, как сделать правильнее. Мы обсуждали, как сейчас стало легко, будто мы больше не чувствуем давления и в дальнейшем всегда будет легче. Подумали, как мы рады, что прошли такой путь. Какие мы молодцы, что всегда оставались сильными. Спорт изменил нашу жизнь и сделал нас такими, какими мы сегодня являемся", – заключила  Элизабет Турсынбаева.

21 сентября 2021 года Элизабет Турсынбаева объявила о завершении профессиональной карьеры. Причиной такого решения стала травма спины.

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