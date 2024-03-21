ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занял 16 место в короткой программе ЧМ по фигурному катанию в Монреале будет одиннадцатым выступать в произвольной программе, сообщает Zakon.kz

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Согласно таблице ЧМ Шайдоров получил 80,02 балла и у него пока 16-е место. В произвольную программу, попадают 24 лучших фигуриста по итогам короткой.

Misha’s Short Program from the 2024 World Championships. https://t.co/I0C8erdDcS — Mikhail Shaidorov Daily (@dailyshaidorov) March 21, 2024

"Сегодня был очень трудный день, потому что я очень нервничаю, но сейчас ЧМ и я очень стараюсь в произвольной программе", - написал в X Шайдоров.

Промежуточные лидеры ЧМ-2024 в борьбе за титул сильнейшего:

Шома Уно (Япония) - 107.72.



Юма Кагияма (Япония) - 106.35.

Илья Малинин (США) - 105.97.

Соревнования в произвольной программе состоятся в ночь на 24 марта в Монреале (Канада).

Ранее Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах.