ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
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Согласно таблице ЧМ Шайдоров получил 80,02 балла и у него пока 16-е место. В произвольную программу, попадают 24 лучших фигуриста по итогам короткой.
Misha’s Short Program from the 2024 World Championships. https://t.co/I0C8erdDcS— Mikhail Shaidorov Daily (@dailyshaidorov) March 21, 2024
"Сегодня был очень трудный день, потому что я очень нервничаю, но сейчас ЧМ и я очень стараюсь в произвольной программе", - написал в X Шайдоров.
Промежуточные лидеры ЧМ-2024 в борьбе за титул сильнейшего:
- Шома Уно (Япония) - 107.72.
- Юма Кагияма (Япония) - 106.35.
- Илья Малинин (США) - 105.97.
Соревнования в произвольной программе состоятся в ночь на 24 марта в Монреале (Канада).
Ранее Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах.
Misha will skate 11th in the free skate, in warm up group 2.— Mikhail Shaidorov Daily (@dailyshaidorov) March 21, 2024
🇨🇦7:32 PM (March 23)
🇰🇿5:32 AM (March 24) pic.twitter.com/zm2EumRKir