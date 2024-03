ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!



Согласно таблице ЧМ Шайдоров получил 80,02 балла и у него пока 16-е место. В произвольную программу, попадают 24 лучших фигуриста по итогам короткой.

Misha’s Short Program from the 2024 World Championships. https://t.co/I0C8erdDcS

"Сегодня был очень трудный день, потому что я очень нервничаю, но сейчас ЧМ и я очень стараюсь в произвольной программе", - написал в X Шайдоров.

Промежуточные лидеры ЧМ-2024 в борьбе за титул сильнейшего:

Соревнования в произвольной программе состоятся в ночь на 24 марта в Монреале (Канада).

Ранее Михаил Шайдоров выиграл "золото" турнира в Нидерландах.

Misha will skate 11th in the free skate, in warm up group 2.

🇨🇦7:32 PM (March 23)

🇰🇿5:32 AM (March 24) pic.twitter.com/zm2EumRKir