Спорт

Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026

Софья Самоделкина выступила на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 01:42 Фото: Министерство спорта и туризма РК С
Спортсменка национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила на XXV зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает Zakon.kz.

Фигуристка набрала 68,47 балла в короткой программе среди женщин и обновила личный рекорд.

Фото: Министерство спорта и туризма РК

Казахстанские болельщики с трибун поддержали спортсменку.

Фото: Министерство спорта и туризма РК

Ранее сообщалось, в каком образе выступит Михаил Шайдоров на гала-концерте Олимпиады-2026 в Милане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Мой лучший прокат за всю карьеру: Самоделкина о выступлении на Олимпиаде-2026
01:51, 18 февраля 2026
Мой лучший прокат за всю карьеру: Самоделкина о выступлении на Олимпиаде-2026
Софья Самоделкина с семьей отдыхает в Алматы
08:51, 21 апреля 2025
Софья Самоделкина с семьей отдыхает в Алматы
Фигуристке Софье Самоделкиной исполнилось 18 лет
07:10, 18 февраля 2025
Фигуристке Софье Самоделкиной исполнилось 18 лет
Появилось видео короткой программы Самоделкиной на Олимпиаде-2026
02:17, 18 февраля 2026
Появилось видео короткой программы Самоделкиной на Олимпиаде-2026
В России восхитились выступлением казахстанской фигуристки на Олимпиаде-2026
01:46, 18 февраля 2026
В России восхитились выступлением казахстанской фигуристки на Олимпиаде-2026
Казахстанка Софья Самоделкина стартовала на Олимпиаде-2026 в Италии c рекордом
01:11, 18 февраля 2026
Казахстанка Софья Самоделкина стартовала на Олимпиаде-2026 в Италии c рекордом
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 18 февраля на Олимпиаде-2026
00:44, 18 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 18 февраля на Олимпиаде-2026
