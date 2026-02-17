Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде-2026
Фото: Министерство спорта и туризма РК С
Спортсменка национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила на XXV зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает Zakon.kz.
Фигуристка набрала 68,47 балла в короткой программе среди женщин и обновила личный рекорд.
Фото: Министерство спорта и туризма РК
Казахстанские болельщики с трибун поддержали спортсменку.
Фото: Министерство спорта и туризма РК
Ранее сообщалось, в каком образе выступит Михаил Шайдоров на гала-концерте Олимпиады-2026 в Милане.
