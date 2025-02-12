Шайдоров и Самоделкина откатали короткие программы на Азиаде-2025
Честь Казахстана в мужском одиночном разряде 11 февраля защищали Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев.
По результатам короткой программы Михаил расположился на 4-й строчке, набрав 76,75 балла. А Диас находится на 8-м месте (65,56).
Фото: telegram/samodelkina18
12 февраля на лед Харбина вышли две казахстанские фигуристки. Первой выступила София Фарафонова, которая откатала свою короткую программу на 45,63 балла, что дало ей 9-е место.
Затем свое мастерство показала главная наша надежда Софья Самоделкина. Чемпионка Казахстана выступила достойно и к этой минуте занимает 4-е место, накопив 63,31 балла после предварительных состязаний.
Фото: Instagram/qaz_team_official
Ведущие фигуристы сборной Казахстана пока сохраняют надежды на медали Азиатских игр. Но все будет ясно после показа произвольной программы, которая состоится 13 февраля.
Начало соревнований у женщин – в 10:00 по казахстанскому времени, а мужчины начнут баталии за награды в 14:30.
За два дня до окончания Азиады-2025 в копилке казахстанской дружины 15 медалей. 12 февраля два приза завоевали лыжники в эстафете: сначала отличились женщины, затем пришла очередь нашей мужской команды.