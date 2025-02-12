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Спорт

Шайдоров и Самоделкина откатали короткие программы на Азиаде-2025

Фигурное катание 4 Место Азида, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:25 Фото: Instagram/qaz_team_official
На льду Харбина в программе IХ Азиатских зимних игр прошли предварительные состязания фигуристов в одиночном катании. По итогам короткой программы лидеры казахстанского фигурного катания находятся на подступах к призовой тройке, сообщает Zakon.kz.

Честь Казахстана в мужском одиночном разряде 11 февраля защищали Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев.

По результатам короткой программы Михаил расположился на 4-й строчке, набрав 76,75 балла. А Диас находится на 8-м месте (65,56).

Фигурное катание Короткая программа, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:25

Фото: telegram/samodelkina18

12 февраля на лед Харбина вышли две казахстанские фигуристки. Первой выступила София Фарафонова, которая откатала свою короткую программу на 45,63 балла, что дало ей 9-е место.

Затем свое мастерство показала главная наша надежда Софья Самоделкина. Чемпионка Казахстана выступила достойно и к этой минуте занимает 4-е место, накопив 63,31 балла после предварительных состязаний.

Фигурное катание Итоги Короткой программы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:25

Фото: Instagram/qaz_team_official

Ведущие фигуристы сборной Казахстана пока сохраняют надежды на медали Азиатских игр. Но все будет ясно после показа произвольной программы, которая состоится 13 февраля.

Начало соревнований у женщин – в 10:00 по казахстанскому времени, а мужчины начнут баталии за награды в 14:30.

За два дня до окончания Азиады-2025 в копилке казахстанской дружины 15 медалей. 12 февраля два приза завоевали лыжники в эстафете: сначала отличились женщины, затем пришла очередь нашей мужской команды.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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