Как прошло противостояние между прежним и нынешним тренерами "Кайрата"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" накануне завершил учебно-тренировочные сборы в Турции. В заключительный день чемпион Казахстана провел две товарищеские игры с российским коллективом "Пари НН", сообщает Zakon.kz.

Эти матчи были интересны с некоторых позиций, самое главное из которых то, что клуб из Нижнего Новгорода возглавляет бывший тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский.

Обе встречи прошли в закрытом режиме, в первой из которых удача была на стороне "Пари НН" – 4:3.

Отдохнув несколько часов, футболисты обеих команд вскоре снова вышли на поле турецкого Белека. На этот раз фортуна улыбнулась алматинской дружине – 1:0.

Таким образом, подопечные Рафаэля Уразбахтина подвели итог подготовки к новому сезону и уже завтра прибудут в Алматы.

А первое испытание у "Кайрата" будет через неделю в рамках матча за Суперкубок Казахстана против костанайского "Тобола".

Трофей будет разыгран 28 февраля на "Астана Арене", начало поединка – в 17:00.

Пока не ясно, примет ли участие в предстоящем матче главный снайпер алматинской команды Дастан Сатпаев.