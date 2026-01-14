#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
510.43
594.86
6.49
Спорт

Контрольный матч "Кайрата" в Абу‑Даби завершился ничьей

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 20:32 Фото: Zakon.kz
Алматинский "Кайрат" провел второй матч на учебно‑тренировочном сборе в Абу‑Даби (ОАЭ). Соперником алматинской команды стал хорватский клуб "Вараждин". Игра завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает Zakon.kz.

Такие контрольные встречи позволяют оценить готовность команды, отработать тактические схемы и проверить физическую форму игроков перед возобновлением официальных матчей.

Первый сбор "Кайрата" в Абу‑Даби продлится до 15 января.

После возвращения в Казахстан, 20 января, команда проведет домашний матч 7‑го тура группового этапа Лиги Чемпионов против бельгийского "Брюгге".

Ранее сообщалось, что "Брюгге",в общем этапе Лиги чемпионов, не смог выйти в полуфинал Кубка Бельгии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
20:17, 04 января 2026
Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
Футболистов "Кайрата" усиленно проверяют на "прочность" в ОАЭ
05:40, 06 января 2026
Футболистов "Кайрата" усиленно проверяют на "прочность" в ОАЭ
"Кайрат" крупно проиграл "Нефтчи" на сборах в ОАЭ
00:34, 10 января 2026
"Кайрат" крупно проиграл "Нефтчи" на сборах в ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: