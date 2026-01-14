Контрольный матч "Кайрата" в Абу‑Даби завершился ничьей

Алматинский "Кайрат" провел второй матч на учебно‑тренировочном сборе в Абу‑Даби (ОАЭ). Соперником алматинской команды стал хорватский клуб "Вараждин". Игра завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает Zakon.kz.

Такие контрольные встречи позволяют оценить готовность команды, отработать тактические схемы и проверить физическую форму игроков перед возобновлением официальных матчей.

Первый сбор "Кайрата" в Абу‑Даби продлится до 15 января.

После возвращения в Казахстан, 20 января, команда проведет домашний матч 7‑го тура группового этапа Лиги Чемпионов против бельгийского "Брюгге".

Ранее сообщалось, что "Брюгге",в общем этапе Лиги чемпионов, не смог выйти в полуфинал Кубка Бельгии.