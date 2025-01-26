Вундеркинд из Казахстана, играющий за "Челси", улетел на сборы в Турцию

В пресс-службе клуба рассказали, что алматинский "Кайрат" улетел на учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в составе клуба на сбор улетел и 16-летний Дастан Сатпаев, чей трансфер в "Челси" стал самым дорогим в истории казахстанского футбола.

По информации инсайдеров, вместе с бонусами он может достичь 4,2 млн евро.

Нападающий до сих пор продолжает тренироваться с "Кайратом".

Ранее стало известно, что футболист сборной Черногории подписал контракт с "Тоболом".

