Вундеркинд из Казахстана, играющий за "Челси", улетел на сборы в Турцию
Фото: Instagram/dastan.satpayev10
В пресс-службе клуба рассказали, что алматинский "Кайрат" улетел на учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в составе клуба на сбор улетел и 16-летний Дастан Сатпаев, чей трансфер в "Челси" стал самым дорогим в истории казахстанского футбола.
По информации инсайдеров, вместе с бонусами он может достичь 4,2 млн евро.
Нападающий до сих пор продолжает тренироваться с "Кайратом".
Ранее стало известно, что футболист сборной Черногории подписал контракт с "Тоболом".
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