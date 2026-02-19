Реабилитацией Дастана Сатпаева занимаются британские специалисты

В ходе визита в Алматы специалисты клуба "Челси" рассказали о том, что лечением Дастана Сатпаева занимаются эксперты из Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении телеканала Qazsport. "Алекс и Сэм совместно с местным тренерским штабом на базе "Кайрат" обмениваются опытом и вносят вклад в совершенствование процесса подготовки. В ходе визита было подробно обсуждено восстановление Дастана Сатпаева после травмы. Британские специалисты не только помогают футболисту восстановиться, но и делятся своим опытом по укреплению физической формы как на поле, так и в тренажерном зале", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву.

