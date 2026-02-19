#Референдум-2026
Спорт

Реабилитацией Дастана Сатпаева занимаются британские специалисты

Дастан Сатпаев восстанавливается в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 20:32 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
В ходе визита в Алматы специалисты клуба "Челси" рассказали о том, что лечением Дастана Сатпаева занимаются эксперты из Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении телеканала Qazsport.

"Алекс и Сэм совместно с местным тренерским штабом на базе "Кайрат" обмениваются опытом и вносят вклад в совершенствование процесса подготовки. В ходе визита было подробно обсуждено восстановление Дастана Сатпаева после травмы. Британские специалисты не только помогают футболисту восстановиться, но и делятся своим опытом по укреплению физической формы как на поле, так и в тренажерном зале", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву.

