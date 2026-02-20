#Референдум-2026
Спорт

Стало известно, сколько Казахстан потратил на подготовку Шайдорова к ОИ, зарплату фигуриста и его тренера

тренер Алексей Урманов, фигурист Михаил Шайдоров, главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касанова, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 14:29 Фото: Instagram/isufigureskating и mikhail_shaidorov
В пресс-службе Министерства туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня, 20 февраля 2026 года, назвали суммы, которые были направлены на подготовку фигуриста Михаила Шайдорова к Олимпийским играм в Италии, зарплату спортсмена, его тренера и хореографа, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что показательным примером адресной государственной поддержки является подготовка казахстанского фигуриста и олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

"При детальном разборе олимпийского цикла на примере Михаила важно отметить полный спектр задействованных механизмов сопровождения спортсмена высокого класса. В 2025 году общий объем финансирования, направленного на обеспечение подготовки спортсмена и его команды специалистов (личный тренер, тренер-консультант, главный тренер, массажист, психолог, хореографы), составил 263 394 581 тенге. Из них на проведение 19 учебно-тренировочных сборов (8 в Казахстане и 11 за рубежом) было выделено 47 млн тенге, а на участие в 5 международных соревнованиях – 16 млн тенге".Пресс-служба МТС РК

По данным министерства, в совокупности за 2025 год:

  • заработная плата Михаила Шайдорова составила 33 989 000 тенге (по линии ДРС МТС РК, федерации, акимата);
  • заработная плата личного тренера спортсмена Алексея Урманова – более 26 млн тенге (по линии ДРС МТС РК, федерации);
  • заработная плата хореографа Ивана Регини – порядка 23 млн тенге.
"Дополнительно профинансированы постановка соревновательных программ, изготовление двух костюмов и приобретение авторских прав. Также ранее за высокие результаты на чемпионате мира и Азиатских играх спортсмен получил единовременные выплаты в размере 6 694 581 тенге, а тренерскому штабу было выплачено дополнительно 1 506 040 тенге".Пресс-служба МТС РК

Таким образом, как подчеркнули в Минспорта, модель подготовки ведущих спортсменов строится на принципе полного сопровождения тренировочного процесса до научно-медицинской поддержки и материального обеспечения.

"Практика адресного финансирования показывает, что системный подход государства позволяет формировать условия, при которых казахстанские атлеты способны конкурировать на равных с сильнейшими представителями мировой элиты зимних видов спорта".Пресс-служба МТС РК

Как пояснили в ведомстве, система подготовки казахстанских спортсменов в зимних олимпийских видах спорта выстроена как комплексный многоуровневый механизм поддержки.

"При подготовке к Олимпиаде был составлен комплексный план мероприятий. Финансирование включает проведение учебно-тренировочных сборов внутри страны и за рубежом, участие в международных соревнованиях, оплату труда спортсменов и тренерского состава, медицинское и научное сопровождение, экипировку, постановку соревновательных программ, психологическую подготовку и организацию тренировочного процесса. Все это позволяет казахстанским спортсменам принимать участие на крупнейших мировых стартах".Пресс-служба МТС РК

В настоящее время, по данным Минспорта, в Казахстане развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта.

"На Играх Милан-Кортина 2026 Казахстан был представлен в 10 дисциплинах. В рамках олимпийского цикла национальные команды провели 612 учебно-тренировочных сборов и приняли участие в 434 международных стартах. Для усиления качества подготовки были привлечены 13 иностранных специалистов мирового уровня, что позволило внедрить современные методики и повысить уровень подготовки отечественных атлетов".Пресс-служба МТС РК

Ранее заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев рассказал, сколько зарабатывал Михаил Шайдоров до победы на Олимпиаде-2026.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На что Казахстан потратил 13 миллиардов перед Олимпиадой – заявление Минспорта
18:16, 15 января 2026
На что Казахстан потратил 13 миллиардов перед Олимпиадой – заявление Минспорта
Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
18:38, 28 июня 2024
Сколько денег потратили на подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2024 в Париже
Тарасова поздравила Шайдорова с историческим "золотом" ОИ, а Рудковская обратилась к фигуристу
18:18, 14 февраля 2026
Тарасова поздравила Шайдорова с историческим "золотом" ОИ, а Рудковская обратилась к фигуристу
Ошибка в тексте: