На что Казахстан потратил 13 миллиардов перед Олимпиадой – заявление Минспорта

Пресс-служба Министерства туризма и спорта (МТС) Казахстана сегодня распространила заявление касательно средств, направленных на подготовку сборной Казахстана к Олимпийским играм в Италии, сообщает Zakon.kz.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, что на подготовку национальной сборной Казахстана к XXV зимним ОИ-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо было направлено 13,3 млрд тенге.

"Финансирование четырехлетнего олимпийского цикла составило 13,3 млрд тенге за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетных и спонсорских источников. Выделенные средства были направлены на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, оплату труда спортсменов-инструкторов и тренерского состава, медико-фармакологической обеспечение, включая зарубежных специалистов, участие в международных стартах и лицензионных турнирах, научно-методическое сопровождение и проведение учебно-тренировочных сборов", – следует из заявления пресс-службы МТС РК 15 января 2026 года.

По данным ведомства, сегодня в стране развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта: конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл (могул, акробатика), сноуборд, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей с шайбой и ски-альпинизм.

"Национальные сборные прошли все этапы подготовки – от качественных тренировок и зарубежных учебно-тренировочных сборов до участия в международных стартах. Всего национальные команды по зимним видам спорта провели 612 учебно-тренировочных сборов, спортсмены приняли участие в 434 международных соревнованиях". Пресс-служба МТС РК

Как пояснили в Минспорта, для повышения качества подготовки в рамках реализации поручения главы государства были привлечены 13 зарубежных тренеров-консультантов мирового уровня из Нидерландов, Польши, Германии, Румынии, России, Беларуси, Болгарии и Словении.

Материал по теме К подготовке олимпийской сборной Казахстана привлекли зарубежных тренеров

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

30 декабря 2025 года Ербол Мырзабосынов назвал имена спортсменов, от которых министерство ждет медалей на ОИ.