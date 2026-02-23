#Референдум-2026
Спорт

Ислам Чесноков стал близок к дебютному "золоту" в чемпионате Шотландии

Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
В минувшие выходные в первенстве Шотландии по футболу (Премьершип) прошли матчи 28-го тура, по исходу которых только "Хартс" казахстанца Ислама Чеснокова набрал необходимые три очка в чемпионской гонке, сообщает Zakon.kz.

А вот два главных преследователя клуба из Эдинбурга "Рейнджерс" и "Селтик" потеряли очки в прошедшем туре.

Если коллектив из Глазго на выезде сыграл вничью с "Ливингстоном" (2:2), то их земляки из "Селтика" сенсационно проиграли дома "Хиберниану" (1:2).

В итоге основные претенденты на победу нынешнего чемпионата Шотландии немного снизили свои шансы за пять туров до окончания сезона.

Как уже известно, во главе турнирной таблицы Премьершип уже долгое время находится "Хартс" (60), который опережает "Рейнджерс" и "Селтик" на четыре и шесть очков соответственно.

Клуб Ислама Чеснокова в 28-м туре дома переиграл "Фалкирк" со счетом 1:0, где очень ценную победу своим дебютным голом принес именно казахстанский полузащитник.

1 марта состоится один из центральных поединков шотландского чемпионата, где "Рейнджерс" примет "Селтик".

