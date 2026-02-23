#Референдум-2026
Спорт

В Лондоне состоялось знаменитое столичное дерби в рамках Премьер-лиги

Фото: Instagram/arsenal
В ночь на 23 февраля на известной лондонской арене "Хотспур Стэдиум" прошла битва двух именитых английских футбольных клубов – "Тоттенхэма" и "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

Поединок 27-го тура АПЛ принес крупную победу "канонирам", которые разгромили "шпор" на их же поле со счетом 4:1.

Гости усилиями Эберечи Эзе открыли счет на 32-й минуте. Хозяева сразу же ответили своим голом в исполнении Рандаля Коло-Муани.

После перерыва Виктор Дьокереш снова вывел вперед "Арсенал", а спустя немного времени Эзе забил свой второй мяч в этой игре. А под конец матча Дьокереш тоже отметился дублем и установил окончательный результат.

После успеха в дерби "пушкари" по-прежнему лидируют в турнирной таблице с активом в 61 балл. Далее идет "Ман Сити" с матчем в запасе (56) и "Астон Вилла" (51).

"Рад и горжусь тем, как подошли к игре, в этом и есть красота футбола. Знаю, как игроки сильно хотели этой победы. Дьокереш был великолепен и невероятен, очень доволен также игрой Эзе, старается вписаться и адаптироваться к тому, чего мы от него хотим. Это АПЛ, и все решится только в самом конце. 10 матчей здесь – это еще очень длинный путь".Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

27-й тур АПЛ завершится сегодня ночью выездным поединком "Манчестер Юнайтед", который встретится с "Эвертоном".

Между тем представитель английского чемпионата "Ноттингем Форест" на днях сделал солидный шаг на пути к 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
