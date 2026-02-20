"Ноттингем Форест" сделал солидный шаг на пути к 1/8 финала Лиги Европы
Подобная уверенность у "лесников" появилась после разгрома, который они устроили на выезде топовому турецкому коллективу в лице "Фенербахче" со счетом 3:0.
И мало кто сейчас поверит, что турки смогут перевернуть ход противоборства через неделю уже в Уэст-Бриджфорде.
Но кто знает, возможно, "желтые канарейки" смогут сотворить чудо и стать героями ответного матча 27 февраля в Англии.
Также могут спать спокойно перед ответной игрой, теперь уже на своем поле, футболисты "Штутгарта". Немецкий клуб обеспечил себе хороший задел, разгромив в гостях давно знакомый нам шотландский "Селтик" – 4:1.
В остальных первых матчах стыкового этапа Лиги Европы зафиксированы следующие результаты:
ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания) – 1:2.
"Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия) – 0:1.
"Динамо" (Хорватия) – "Генк" (Бельгия) – 1:3.
"Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1.
"Панатинаикос" (Греция) – "Виктория-Пльзень" (Чехия) – 2:2.
"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:1.
Ответные встречи в этих парах пройдут 27 февраля.
Днем ранее немецкий "Байер" также обеспечил себе неплохое преимущество перед ответной игрой с греческим "Олимпиакосом" в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.