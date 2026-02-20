"Ноттингем Форест" сделал солидный шаг на пути к 1/8 финала Лиги Европы

Минувшей ночью прошли первые стыковые матчи второго по значимости клубного турнира – Лиги Европы УЕФА, по результатам которых английский "Ноттингем Форест" может спокойно готовиться к ответному поединку на своем поле, сообщает Zakon.kz.

Подобная уверенность у "лесников" появилась после разгрома, который они устроили на выезде топовому турецкому коллективу в лице "Фенербахче" со счетом 3:0.

И мало кто сейчас поверит, что турки смогут перевернуть ход противоборства через неделю уже в Уэст-Бриджфорде.

Но кто знает, возможно, "желтые канарейки" смогут сотворить чудо и стать героями ответного матча 27 февраля в Англии.

Также могут спать спокойно перед ответной игрой, теперь уже на своем поле, футболисты "Штутгарта". Немецкий клуб обеспечил себе хороший задел, разгромив в гостях давно знакомый нам шотландский "Селтик" – 4:1.

В остальных первых матчах стыкового этапа Лиги Европы зафиксированы следующие результаты:

ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания) – 1:2.

"Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия) – 0:1.

"Динамо" (Хорватия) – "Генк" (Бельгия) – 1:3.

"Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1.

"Панатинаикос" (Греция) – "Виктория-Пльзень" (Чехия) – 2:2.

"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:1.

Ответные встречи в этих парах пройдут 27 февраля.

Днем ранее немецкий "Байер" также обеспечил себе неплохое преимущество перед ответной игрой с греческим "Олимпиакосом" в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.