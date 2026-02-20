#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Спорт

"Ноттингем Форест" сделал солидный шаг на пути к 1/8 финала Лиги Европы

Футбол Победа Фенербахче, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 10:45 Фото: Instagram/officialNFFC
Минувшей ночью прошли первые стыковые матчи второго по значимости клубного турнира – Лиги Европы УЕФА, по результатам которых английский "Ноттингем Форест" может спокойно готовиться к ответному поединку на своем поле, сообщает Zakon.kz.

Подобная уверенность у "лесников" появилась после разгрома, который они устроили на выезде топовому турецкому коллективу в лице "Фенербахче" со счетом 3:0.

И мало кто сейчас поверит, что турки смогут перевернуть ход противоборства через неделю уже в Уэст-Бриджфорде.

Но кто знает, возможно, "желтые канарейки" смогут сотворить чудо и стать героями ответного матча 27 февраля в Англии.

Также могут спать спокойно перед ответной игрой, теперь уже на своем поле, футболисты "Штутгарта". Немецкий клуб обеспечил себе хороший задел, разгромив в гостях давно знакомый нам шотландский "Селтик" – 4:1.

В остальных первых матчах стыкового этапа Лиги Европы зафиксированы следующие результаты:

ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания) – 1:2.

"Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия) – 0:1.

"Динамо" (Хорватия) – "Генк" (Бельгия) – 1:3.

"Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1.

"Панатинаикос" (Греция) – "Виктория-Пльзень" (Чехия) – 2:2.

"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:1.

Ответные встречи в этих парах пройдут 27 февраля.

Днем ранее немецкий "Байер" также обеспечил себе неплохое преимущество перед ответной игрой с греческим "Олимпиакосом" в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА
03:13, 08 марта 2024
Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА
Определены последние участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
10:08, 21 февраля 2025
Определены последние участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
06:34, 07 марта 2025
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
11:22, Сегодня
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
11:00, Сегодня
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
10:40, Сегодня
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
10:22, Сегодня
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: