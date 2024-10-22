Лига чемпионов УЕФА: итоги за 23 октября

В ночь на 23 октября стали известны результаты девяти встреч 18 футбольных клубов, сообщает Zakon.kz.

Если кратко извлечь основные открытия игрового дня, то "Реал" сделал очередной камбэк, а "ПСЖ" и "Ювентус" не смогли преодолеть своих соперников. А главным матчем всего группового этапа ЛЧ признан матч "Барселоны" против "Баварии".

Фото: Telegram/Футбол 24/7

К слову для "Реала" матч складывался непросто , поскольку после первого тайма команда Карло Анчелотти проигрывала со счетом 0:2. Однако после перерыва команда забила пять мячей.

Три гола на свой счет записал Винисиус Джуниор. Другими голами отметились Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

Джуниор Винисиус, фото: Instagram/realmadrid

Днями ранее Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом мира.