Главное футбольное дерби Италии завершилось красивым голом

В ночь на 15 февраля на легендарной арене "Сан-Сиро" состоялся футбольный матч 25-го тура Серии А, где прошло сражение двух великих итальянских клубов, "Интера" и "Ювентуса", сообщает Zakon.kz.

Поединок держал в напряжении всех с самого начала и до последних секунд. Счет на 17-й минуте открыл защитник туринской дружины Андреа Камбьязо, отправив мяч в свои ворота. Но спустя время он исправился, забив сам, но уже огорчив болельщиков "Интера".

До перерыва гости остались в меньшинстве, Пьер Калулу получил красную карточку и покинул поле. Несмотря на численное преимущество хозяев, "старая синьора" не сдавалась.

Судьба матча решилась в течение заключительных 14 минут. Сначала Франческо Эспозито вывел миланскую команду вперед. Но хавбек "Ювентуса" Мануэль Локателли возродил интригу.

Красивая и финальная точка все же осталась за "черно-синими", когда великолепным голом отличился поляк Петр Зелиньски – 3:2.

Благодаря этой победе "Интернационале" набрал 61 очко и по-прежнему находится на вершине таблицы Серии А.

Далее идут "Милан" (53) и "Наполи" (49).

Действующий чемпион Италии после недавнего провала в Лиге чемпионов УЕФА на днях вылетел и из Кубка страны.

