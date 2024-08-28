"Барселона" выиграла все три матча и единолично возглавила Ла Лигу
Коллектив немецкого специалиста Ханси Флика сейчас единолично лидирует в турнирной таблице с активом в девять очков. В прошедшем туре "блауграна" на выезде переиграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1.
Волевую победу в гостевой встрече принес новичок "сине-гранатовых" Дани Ольмо, который забил сразу в первой же игре после паса одноклубника Ламина Ямаля.
Автором еще одного гола у "Барсы" стал Педри.
"Первые минуты матча прошли не так, как хотели. Мы недостаточно хорошо прессинговали и действовали не очень хорошо с мячом. Во втором тайме играли намного лучше. Думаю, что мы справедливо набрали три очка. Марк Берналь получил травму, это не очень хорошо. Мы победили, это хорошо, но когда заходишь в раздевалку, видно, что никто не доволен".Главный тренер ФК "Барселона" Ханс-Дитер Флик
Для Флика, который 29 мая встал у руля "Барселоны", это третья подряд победа в Ла Лиге в новом сезоне.
Его подопечные в предыдущих турах были сильнее "Валенсии" и "Атлетика". Немецкий специалист пришел на замену экс-тренера Хави.
В следующем матче каталонская дружина 31 августа примет дома "Вальядолид".