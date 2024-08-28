"Барселона" выиграла все три матча и единолично возглавила Ла Лигу

В испанском футбольном чемпионате прошли игры третьего тура, по итогам которых только каталонская "Барселона" имеет стопроцентный показатель, выиграв все свои матчи нового сезона Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

Коллектив немецкого специалиста Ханси Флика сейчас единолично лидирует в турнирной таблице с активом в девять очков. В прошедшем туре "блауграна" на выезде переиграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1.





Волевую победу в гостевой встрече принес новичок "сине-гранатовых" Дани Ольмо, который забил сразу в первой же игре после паса одноклубника Ламина Ямаля.

Автором еще одного гола у "Барсы" стал Педри.

"Первые минуты матча прошли не так, как хотели. Мы недостаточно хорошо прессинговали и действовали не очень хорошо с мячом. Во втором тайме играли намного лучше. Думаю, что мы справедливо набрали три очка. Марк Берналь получил травму, это не очень хорошо. Мы победили, это хорошо, но когда заходишь в раздевалку, видно, что никто не доволен". Главный тренер ФК "Барселона" Ханс-Дитер Флик

Для Флика, который 29 мая встал у руля "Барселоны", это третья подряд победа в Ла Лиге в новом сезоне.

Его подопечные в предыдущих турах были сильнее "Валенсии" и "Атлетика". Немецкий специалист пришел на замену экс-тренера Хави.

В следующем матче каталонская дружина 31 августа примет дома "Вальядолид".