"Барселона" выиграла шесть матчей подряд в Ла Лиге с новым наставником

Каталонский футбольный клуб "Барселона" очень удачно стартовал в новом испанском чемпионате, выиграв все шесть игр во главе с немецким специалистом Хансом-Дитером Фликом, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 сентября "сине-гранатовые" без особых проблем разобрались с "Вильярреалом" (5:1) в рамках 6-го тура испанского первенства.



С начала нового сезона Ла Лиги "каталонцы" под руководством нового главного тренера Флика забили в ворота соперников 22 гола и пропустили всего пять.





В гостевой встрече с "Вильярреалом" победу "Барселоне" принесли Роберт Левандовски (дубль), Рафинья (дубль) и Пабло Торре. У хозяев гол престижа забил Айосе Перес.

"Прекрасный матч и очень зрелищный, поздравляю мою команду, сыграли очень хорошо. Пока мы хорошо справляемся. Рафинья, который отдает все силы ради клуба, очень хорош с первого дня. Играем как команда, футболисты играют друг за друга, а это важно. Мне очень нравится наше отношение к делу, мы сосредоточены на футболе и делаем то, что нужно делать. И мы этим наслаждаемся. Я очень рад, что тренирую эту команду. Очень грустно из-за того, что произошло с тер Штегеном". Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик

Главным огорчением для каталонского коллектива в этом матче стала травма их вратаря – Марка-Андре тер Штегена, который досрочно покинул поединок в первом тайме.

К данной минуте, по сведениям Sport Es, голкипер "блауграны" может пропустить семь-восемь месяцев из-за повреждения связок надколенника.

После шестой подряд победы "Барселона" по-прежнему с отрывом лидирует в Ла Лиге, набрав 18 очков. За командой Флика следуют "Реал" (14) и "Атлетик" (13).

Если "блауграна" занимает первое место в таблице команд, то их главный снайпер Роберт Левандовски единолично возглавляет список бомбардиров Ла Лиги. В активе польского футболиста сейчас шесть голов, он опережает Килиана Мбаппе ("Реал") на два мяча.

Французский форвард королевского клуба забил свой четвертый гол в дебютном сезоне испанского чемпионата в матче с "Эспаньолом" (4:1).