Александр Малинин с женой улетели в Лондон

65-летний российский эстрадный певец Александр Малинин с супругой улетели в Лондон. Причиной поездки послужил выпускной их дочери, сообщает Zakon.kz.

Малинин в подписи к общему снимку за 5 июля в Instagram уточнил:

"Сегодня один из самых замечательных и волнительных дней в моей жизни. Сегодня Устинья получила диплом об окончании Королевской консерватории (Royal College of music). Поздравляю тебя, моя любимая доченька!!!"

Супруга Малинина также прокомментировала знаменательное событие.

"Милая наша доченька, поздравляем тебя с получением диплома бакалавра первой лучший консерватории мира! Гордимся тобой и всей душой желаем тебе счастья! Оставайся всегда первой во всем! Большой удачи тебе на все случаи жизни". Эмма Малинина

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