Анарбеков получил первый номер "Кайрата"

Главный вратарь "Кайрата" и молодежной сборной Казахстана Темирлан Анарбеков официально стал первым номером алматинского футбольного клуба, сообщает Zakon.kz.

23 февраля в своих официальных социальных сетях клуб представил данные по обновленному составу и смене игровых номеров у ряда лидеров.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Как видим, 22-летний голкипер Темирлан Анарбеков официально отказался от №77. В клубе отмечают, что первый номер для него – это символ доверия и статуса основного вратаря.

Однако некоторые фанаты не оценили в комментариях такую "рокировку" в клубе.

"Анарбеков очень органично смотрелся с двумя семерками", – поностальгировали фанаты голкипера.

Фото: Instagram/anarbekov_temirlan77

Уже 28 февраля в Астане пройдет матч за Суперкубок Казахстана между "Кайратом" и "Тоболом".

А футзальный "Кайрат" встретился 23 февраля с испанской "Картахеной".