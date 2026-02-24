Казахстанский боксер победил итальянца и вышел в четвертьфинал турнира в Болгарии

Казахстанский боксер Бекзат Танатар провел свой первый бой на 77-м международном турнире "Странджа" в Софии (Болгария), который также называют малым чемпионатом мира, сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 85 кг ему противостоял итальянец Паоло Карузо. По окончании трех раундов судьи раздельным решением (3:2) зафиксировали победу Танатара. Благодаря этому результату казахстанский боксер вышел в четвертьфинал соревнований, а его соперник покинул турнир.

Турнир "Странджа"-2026 в столице Болгарии завершится 1 марта. В состав сборной Казахстана на эти соревнования вошли 39 спортсменов (19 мужчин и 20 женщин).

